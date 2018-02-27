بن غبريط "تُحقِّق" في إحتجاجات التلاميذ !!





· طعون الأساتذة المطرودين ستدرس بمديريات التربية

· فصلنا الأساتذة بعد عدة مفاوضات ويمكنهم الطعن

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط،أمس، عن تحرك مصالحها رسميا لفتح تحقيق بخصوص المتسببين والمحرضين على احتجاجات التلاميذ التي تعدت جدران المؤسسات التعليمية إلى الشارع، مؤكدة أنه لا يمكن لوزارة التربية أن تفوت هذا الانزلاق الذي وصفته بالخطير، وقالت إن التلاميذ "خط أحمر". ووجهت وزيرة التربية الوطنية اتهامات للنقابيين بتحريض التلاميذ للخروج للشارع،وذلك خلال زيارة أجرتها للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، موضحة بالقول:"..بإمكان الأساتذة المفصولين تقديم طعن على مستوى مديريات التربية التابعين لها للنظر في إمكانية إعادة إدماجهم في مناصبهم وذلك في إطار اللجنة المتساوية الأعضاء"، وقالت:"..النقابيين هم الذين يحرّضون التلاميذ للخروج للشارع"، مستطردة: "طلبت رسميا من مصالح الأمن القيام بتحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء ذلك". وأكدت الوزيرة أنّ طعون الأساتذة المفصولين عن عملهم بسبب إخلائهم بالمنصب، تدرس على مستوى مديريات التربية، موضحة:"..مرحبا بالأستاذ العائد من الإضراب ليدرّس في القسم"، معتبرة خروج التلاميذ للاحتجاج "استغلال يشكل خطا أحمرا" وقالت إنه "سيتم تعديل البرامج الدراسية لهذا الموسم لتدارك التأخر المسجل جراء الإضرابات". ومن جهة أخرى أعلنت عن فتح المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة سيكون مع الدخول المدرسي 2018/2019، موضحة أن الأساتذة المستخلفين للأساتذة المضربين سيكونون مدرجين ضمن العملية. وقالت وزيرة التربية الوطنية أنه تم فصل الأساتذة المضربين بعد سلسلة من التفاوض والحور معهم، وأضافت:"هؤلاء المفصولين تابعين لقطاع الوظيف العمومي ويخضعون لميكانيزمات"، مؤكدة أنه يمكن للأساتذة المطرودين، الطعن في قرار الفصل.

عدد القراءات 22 مرة | قراءات اليوم 22 مرة