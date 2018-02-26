وصول الرئيس التركي اى الجزائر





شرع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

وكان في استقبال الرئيس التركي بالمطار الدولي هواري بومدين، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح مرفوقا بالوزير الأول، أحمد أويحيى وأعضاء من الحكومة.

و ستسمح المحادثات التي سيجريها رئيسا الدولتين والأشغال المقررة بين وفدي البلدين للجزائر وتركيا "بتبادل التحليل للوضع الإقليمي والدولي لاسيما بمنطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي والساحل".

كما أن المحادثات التي ستجرى بين أعضاء الوفدين إضافة إلى منتدى الأعمال الذي سيضم عددا كبيرا من المؤسسات الجزائرية والتركية "ستعطي دفعا أكبر للمبادلات والشراكات القائمة بين الاقتصاد الجزائري والتركي".

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