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26/02/2018 21:12:00

والي مستغانم : 700 هكتار للاستثمار مع تحقيق 18000 في المدى القريب


قام  محمد عبد النور رابحي والي ولاية مستغانم صبيحة اليوم 26 فيفري 2018 بزيارة ميدانية الى المنطقة الصناعية البرجية ببلدية الحسيان دائرة عين نويصي وكذا مناطق النشاط المنشأة حديثا أين كان مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب البرلمان بغرفتيه والمدراء التنفيذيين المعنيين. خلال الزيارة أعطى السيد الوالي اشارة انطلاق تهيئة المنطقة الصناعية البرجية ببلدية الحسيان لأجل ربطها بمختلف الشبكات من طرقات ومسالك وانارة عمومية وكذا شبكات المياه والغاز والكهرباء أين تم تنصيب عدة مؤسسات مكلفة بأشغال التهيئة وهذا قصد تسهيل المهام للمستثمرين، كما تم ايضا خلال هذه الزيارة الميدانية معاينة أشغال تهيئة منطقة النشاط "قوارة" ومنطقة النشاط "بعايزية لعوج" التي أوكلت مهمة الاشراف على تهيأتهما كل من الوكالة العقارية و مديرية الأشغال العمومية بالولاية. للإشارة أنه قد تم اعتماد أكثر من 100 مشروع في مختلف القطاعات (الصناعة الغذائية، الصناعات الميكانيكية والحديد ، الصناعات الكيماوية والبلاستيك....الخ) بالمنطقة الصناعية البرجية ومناطق النشاط ( قوارة وبعايزية لعوج) على وعاء عقاري موجه للاستثمار مقدر بأكثر من 700 هكتار مما سيسمح بخلق أكثر من 18000 منصب شغل في المدى القريب وحوالي 45000 منصب في المدى المتوسط والبعيد. أما فيما يخص الاستثمار الفلاحي وقف السيد الوالي والوفد المرافق له على مدى تقدم أشغال التهيئة لحوض الحليب بالبرجية الذي يتربع على مساحة تقارب 1800 هكتار ، حيث تم اعتماد 52 مشروع منها 41 مشروع لتربية الأبقار (حوالي 4000 بقرة) سيمكن من انتاج أكثر من 20 مليون لتر من الحليب سنويا وسيسمح بخلق أكثر من 2000 منصب شغل. خلال الزيارة أيضا التقى االوالي بالمستثمرين أصحاب المشاريع أين قدمت له بعض الشروحات عن مشاريعهم ( التي هي في طور الانجاز والاخرى قيد الانطلاق) ومدى أهميتها واستمع الى انشغالاتهم بالموازاة أسدى السيد الوالي توجيهات الى ضرورة مرافقة المستثمرين قصد تذليل جميع العقبات أمامهم كما حثهم على ضرورة الاسراع في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع مادام أن كل الظروف مهيأة وسيجدون كل الدعم و التسهيلات من طرف السلطات المحلية لأجل أن تكون هذه المناطق الصناعية 

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