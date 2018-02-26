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26/02/2018 19:37:00

هل إصابة نيمار سبب مانع للمشاركة في مباراة ريال مدريد سبب


جاء توقيت إصابة البرازيلي نيمار في وقت حساس للغاية بالنسبة لفريقه باريس سان جيرمان، خاصة وأن الأخير تنتظره مباراة مهمة جدا أمام ريال مدريد بعد 8 أيام من الآن في أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن اللاعب البرازيلي الذي خرج من المباراة، محمولا على نقالة، أجرى عدة فحوصات جديدة، في وقت متأخر، أمس الأحد.

وتابعت "وصل اللاعب البرازيلي، إلى المستشفى في الثانية عشرة من منتصف الليل، وغادر بعد ساعة و20 دقيقة، لكنه لا زال في حاجة لإجراء فحوصات أخرى".

وأضافت "تم استبعاد إصابة نيمار بأي كسر في قدمه، لكن الإصابة عبارة عن التواء شديد في الكاحل".

وواصلت "هناك بعض الشكوك الآن حول مشاركة اللاعب أمام ريال مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، بعدما تأكد غيابه عن مباراتي فريقه المقبلتين في الدوري".

وكان أوناي إيمري، مدرب سان جيرمان، قد تحدث عن إمكانية لحاق نجم السامبا بمباراة ريال مدريد، لكن اللاعب تياجو سيلفا، أثار الشكوك، بعدما صرح عقب مباراة الأمس، بأنه شاهد كاحل نيمار وقد تورم بصورة ملحوظة.

وبدا مواطن نيمار تياغو سيلفا متشائما باحتمال مشاركة زميله مجددا أمام مرسيليا في ربع نهائي الكأس، الأربعاء، لأن "كاحله كان منتفخا حقا. أنا لست طبيبا، لكني أعتقد بأنه لن يتمكن من المشاركة الأربعاء".

وتابع البرازيلي لشبكة "كانال بلوس" الفرنسية "يجب أن يرتاح".

وكان رأي حارس المرمى الفونس أريولا مشابها بقوله "صحيح أن رؤية ذلك كانت مؤثرة ... كان (الكاحل) متورما جدا. لا أعرف متى سيعود وآمل ذلك في وقت قريب".

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