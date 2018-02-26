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26/02/2018 18:09:00

قضية سوناطراك: المطالبة بالسجن ثماني سنوات ضد فريد بجاوي في محكمة ايطالية


الب المدعي العام في محكمة ميلانو، اليوم الاثنين، بعقوبة 900 ألف أورو ضد المجمعين الايطاليين ايني وسايبام، وتسليط عقوبة 6 سنوات سجنا ضد الرئيس السابق لإيني باولو سكاروني، في محاكمة تتعلق بتهم الفساد الدولي في الجزائر.ما طالب المدعي العام إسيدورو بالما أيضا بتسليط عقوبة 8 سنوات سجنا ضد فريد بجاوي الرجل المقرب من وزير الطاقة الاسبق شكيب خليل.

 

وتنظر المحكمة الايطالية في رشاوى تم تقديمها في الجزائر بقيمة 197 مليون أورو، بين عامي 2007 و2010، من أجل السماح لشركة سايبام الحصول على عقود بمبلغ اجمالي يقدر ب 8 مليار أورو.

من جهة أخرى، فإن مجمع ايني الذي يعتبر شريكا رئيسيا للدولة الايطالية، تحصل على إذن من طرف شكيب خليل سنة 2008 لاكتساب  الشركة الكندية فيرس كالجاري بتروليومز صاحبت الحقوق في لاستغلال الغاز من حقل منزل. استنادالموقع كل شيئ

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