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26/02/2018 17:45:00

بن غبريت تستنجدو تقدم رسميا بشكوى للأمن الوطني ضد أطراف تحرض التلاميذ على التظاهر


كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن مصالحها تقدمت للمديرية العامة للأمن الوطني بطلب فتح تحقيق حول ضلوع أطراف في تحريض التلاميذ للتظاهر في الشارع.

وقالت بن غبريت في ندوة صحفية عقدتها اليوم، في الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد إن استغلال التلاميذ القصر خط أحمر، مضيفة أنه لا يمكن ترك الوضع دون الكشف عن الجهات التي تقف وراء تحريض التلاميذ.

وبخصوص الأساتذة المستخلفين الذين تم تعيينهم في مناصب عاد إليها أصحابها، أكدت الوزيرة أن من حقهم الإلتحاق بسلك التربية باعتبارهم مسجلين في الأرضية الرقمية في الدخول الرسمي غير أنها ربطت ذلك بإحتياجات القطاع.

 

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