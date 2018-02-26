بن غبريت تستنجدو تقدم رسميا بشكوى للأمن الوطني ضد أطراف تحرض التلاميذ على التظاهر
كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن مصالحها تقدمت للمديرية العامة للأمن الوطني بطلب فتح تحقيق حول ضلوع أطراف في تحريض التلاميذ للتظاهر في الشارع.
وقالت بن غبريت في ندوة صحفية عقدتها اليوم، في الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد إن استغلال التلاميذ القصر خط أحمر، مضيفة أنه لا يمكن ترك الوضع دون الكشف عن الجهات التي تقف وراء تحريض التلاميذ.
وبخصوص الأساتذة المستخلفين الذين تم تعيينهم في مناصب عاد إليها أصحابها، أكدت الوزيرة أن من حقهم الإلتحاق بسلك التربية باعتبارهم مسجلين في الأرضية الرقمية في الدخول الرسمي غير أنها ربطت ذلك بإحتياجات القطاع.
عدد القراءات 44 مرة | قراءات اليوم 44 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك