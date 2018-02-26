تدميرمخبأ للجماعات الإرهابية ببومرداس





في إطار مكافحة الارهاب، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 25 فيفري 2018 ببومرداس/ن.ع.1، مخبأ للجماعات الإرهابية. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، أربعة (04) مهربين وضبطت شاحنتين و(06) مركبات رباعية الدفع و(1000) لتر من الوقود و(5,52) أطنان من المواد الغذائية و(4560) لتر من زيت المائدة و(09) مولدات كهربائية و(07) مطارق ضغط، في حين أوقفت مفارز أخرى (05) مهربين وضبطت شاحنة و(8367) وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة/ن.ع.4. من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بتبسة/ن.ع.5، مهربا وحجزوا شاحنة و(7095) خرطوشة سجائر، في حين تم توقيف (44) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وبشار وبسكرة وتلمسان.

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