تدميرمخبأ للجماعات الإرهابية ببومرداس
في إطار مكافحة الارهاب، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 25 فيفري 2018 ببومرداس/ن.ع.1، مخبأ للجماعات الإرهابية. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، أربعة (04) مهربين وضبطت شاحنتين و(06) مركبات رباعية الدفع و(1000) لتر من الوقود و(5,52) أطنان من المواد الغذائية و(4560) لتر من زيت المائدة و(09) مولدات كهربائية و(07) مطارق ضغط، في حين أوقفت مفارز أخرى (05) مهربين وضبطت شاحنة و(8367) وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة/ن.ع.4. من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بتبسة/ن.ع.5، مهربا وحجزوا شاحنة و(7095) خرطوشة سجائر، في حين تم توقيف (44) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وبشار وبسكرة وتلمسان.
عدد القراءات 22 مرة | قراءات اليوم 22 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك