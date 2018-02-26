وفد من مصالح أمن ولاية الجزائر يزور الفنانة القديرة "فريدة صابونجي"





في التفاتة جوارية إنسانية، قام وفد من مصالح أمن ولاية الجزائر، بزيارة الفنانة القديرة "فريدة صابونجي" المتواجدة بـالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، قصد الاطمئنان على صحتها وذلك في إطار السياسة التقاربية المنتهجة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في تكريس وتجسيد مبدأ الشرطة الجوارية، متمنيين لها الشفاء العاجل وموفور الصحة و العافية. تجدر الإشارة إلى أن الالتفاتة هذه، لقت وقع ايجابي على نفسية الفنانة، وهو ما تجلى في ابتسامتها، كما لقيت استحسان كبير من قبل الطاقم الطبّي و الإداري بالمؤسسة الاستشفائية.

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