بوشريط: لابد من وضع مخطط نقل لتنظيم حركة الحافلات





شدد رئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين ،عبد القادر بوشريط، على ضرورة وضع مخطط ، مؤكدا أن بعض المدن والأحياء تعرف تشبعا بينما مدن أخرى تشهد انعداما تاما لوسائل النقل. وقال بوشريط في تصريح له إنه بات من الضروري وضع هذا المخطط لتفادي كل المشاكل التي أصبحت تؤثر بصفة مباشرة على الناقلين الخواص في كل مرة، مشيرا إلى غياب مخطط مدروس ينظم حركة وتوزيع الحافلات وشاحنات نقل البضائع ساهم في خلق فوضى كبيرة في حركة المرور. وأكد المسؤول ذاته على ضرورة القضاء على الفوضى التي يعرفها القطاع لاسيما بالعاصمة من خلال تفعيل مخطط النقل والسير خدمة للمواطن بالدرجة الأولى"، داعيا من جانبه وزارة النقل الى"بفتح خطوط جديدة نحو مختلف البلديات التي تعرف نقصا في الحافلات بسبب تجميد فتح هذه الخطوط من قبل الوزارة الوصية".

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