الرئيس بوتفليقة يوقع على خمسة مراسيم تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون و مذكرة تفاهم مع مجموعة من البلدان





- وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاحد على خمسة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون و مذكرة تفاهم بين الجزائر وعدد من البلدان وذلك طبقا للمادة 91-9 من الدستور, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وأوضح ذات المصدر أن أولى هذه المراسيم تتضمن التصديق على دستور واتفاقية الاتحاد الافريقي للاتصالات (الكاب, ديسمبر 1999, مراجعة هراري 2014). ويتعلق المرسوم الثاني بالتصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية حول المساعدة المتبادلة بين مصلحتيهما للجمارك, الموقع بالجزائر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 2010. أما المرسوم الثالث فيخص التصديق على مذكرة التفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية, الموقعة بالرياض في 15 نوفمبر سنة 2016, في حين يتعلق المرسوم الرابع باتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي, الموقع ببماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016. أما المرسوم الخامس الموقع من طرف رئيس الدولة فيخص الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية, الموقعة بباريس بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2016.

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