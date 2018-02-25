مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز: تحصيل 30 بالمائة من الديون غير المسددة





تمكنت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز (فرع مجمع سونلغاز) من تحصيل 30 في المائة من الديون غير المسددة من طرف زبائنها حتى الآن, والتي تتجاوز 56 مليار دينار, حسبما أفاد به اليوم الأحد لواج, الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز ,السيد محمد عرقاب. وأوضح نفس المسؤول على هامش ورشة حول التكوين في مهن الكهرباء والغاز في افريقيا :" معدل تحصيل الديون غير المسددة لدى زبائننا العموميون والخواص يتحسن يوما بعد يوم ليستقر حاليا عند مستوى 30 في المائة". يذكر أن شركة توزيع الكهرباء و الغاز فرع (مجمع سونلغاز) كانت قد أطلقت في مايو 2017 عملية واسعة لتحصيل ديونها لدى زبائنها, والمسماة "تحصيل" وذلك عبر 355 وكالة تجارية على المستوى الوطني. و يمثل الزبائن الخواص الحصة الاكبر لديون الشركة حيث تقدر ب 46 في المائة من اجمالي الديون, في حين أن 40 في المائة منها تمثل ديون الإدارات والمؤسسات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين. وفيما يتعلق بالزبائن العموميون (ادارات ومؤسسات), أعدت الشركة سجل خاص بها لدفع الديون المترتبة عنها. وبلغ عدد المشتركين في خدمة التزود بالكهرباء 1ر9 مليون زبون مقابل 8ر8 مليون زبون في 2016, أي بزيادة بلغت 4 في المائة, في حين أن عدد الزبائن في التزود بخدمة الغاز, يقدر ب 2ر5 مليون في 2017 مقابل 9ر4 مليون في 2016, بزيادة بلغت 7 في المائة.

عدد القراءات 38 مرة | قراءات اليوم 4 مرة