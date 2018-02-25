بلوغ هدف مليوني هكتار من المساحات المسقية سنة 2019





صرح وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي يوم الأحد من بالمدية أنه سيتم بلوغ هدف مليوني هكتار من الأراضى المسقية بحلول عام 2019 قائلا أن "أكثر من نصف هذا الهدف, أي حوالي 3ر1 مليون هكتار, قد تحقق بالفعل". وأوضح السيد بوعزقي الذي كان مرفوقا بوزير الموارد المائية, حسين نسيب, في افتتاح اللقاء الوطني حول تنفيذ البرنامج الوطني لتوسيع المناطق المسقية أنه سيتم الوصول إلى مليوني هكتار من المساحات المسقية قبل الموعد المقرر, مضيفا أنه ما لا يقل عن 231 301 1 هكتار تم تحقيقها منذ إطلاق هذا البرنامج في عام 2000. وسيسمح المخطط الذي يجري تنفيذه بالاشتراك مع وزارة الموارد المائية -- وفقا للوزير-- باستكمال بقية البرنامج في آجاله المحددة و بالتالي "المساهمة في الحد من تبعيتنا الغذائية" . وكشف وزير الموارد المائية حسين نسيب من جهته أن 70بالمائة من الموارد المائية المعبأة في البلاد مخصصة للزراعة التي تمثل حجم 7 مليارات م3 في حين أن هذه الموارد لم تغطي سنة 2000 سوى 40 بالمائة فقط من احتياجات القطاع الفلاحي بمساهمة 8ر1 مليار م3, في مساحة لا تتجاوز 350 ألف هكتار. وأكد السيد نسيب في هذا اللقاء الوطني ضرورة تعميم استخدام أنظمة توفير المياه من أجل تقليل حصة السقي التقليدية التي تمثل حاليا 50 بالمائة من المياه المستخدمة في قطاع الفلاحة و تكثيف استخدام المياه المعالجة, التي يبلغ معدل إدماجها في الفلاحة حوالي 15 بالمائة, بالإضافة إلى تطوير السقي التكميلي الذي يمثل 40 بالمائة من الأهداف المسطرة.

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