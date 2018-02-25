وزير الاتصال يؤكد: التحضير لسلطة الضبط للصحافة المكتوبة لا يزال متواصلا





أكد وزير الاتصال, جمال كعوان, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن التحضير لإنشاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة متواصل, حيث يبقى الأهم هو العمل على أن تكون هذه السلطة هيئة فعالة. و في تصريح أدلى به على هامش الاجتماع السنوي الدوري المشترك بين المنسقين الاذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال ومشغلي المحطات الأرضية للهيئات التلفزيونية والاذاعية في الدول العربية الذي تحتضن أشغاله الجزائر, ردا على سؤال يتعلق بمدى تقدم مشروع سلطة الضبط للصحافة المكتوبة, أفاد السيد كعوان بأن التحضير لها "لا يزال متواصلا", مضيفا بالقول "التوقيت لا يعد الأمر الأهم بالنسبة إلينا, ما يهم هو أن تكون (الهيئة المذكورة) فعالة". و يعد إنشاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة التزاما من طرف رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة الذي حث الحكومة في رسالته الأخيرة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة المصادف ل 22 أكتوبر من كل سنة, على تسريع تأسيس سلطة الضبط للصحافة المكتوبة و السهر على تفعيلها. و أكد الرئيس بوتفليقة بهذا الخصوص أن الاهتمام بالمكاسب التي حققتها الجزائر في مجال الإعلام يجعل الدولة ساهرة على تعزيز هذا الاتجاه وهو ما أكده مر ة أخرى من خلال توجهه إلى الحكومة للتسريع في تجسيد هذا الالتزام.

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