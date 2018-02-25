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25/02/2018 15:11:00

رونو تروكس تمدد مدة الضمان على قطع غيار الشاحنات إلى عامين خلال صالون إكيب أوتو 2018


تشارك رونو تروكس الجزائر في الطبعة الثانية عشرة لصالون ”إكيب أوتو الجزائر”، المعرض الدولي للتجهيزات و خدمات السيارات، الذي ينظم بقصر المعارض الجزائر العاصمة من 26 فيفري إلى 1 مارس 2018، حيث تتربع رونو تروكس الجزائر على مساحة عرض تتجاوز 80 متر مربع بالجناح المركزي، E9 - D8. يعتبر هذا الحدث الهام فرصة لتقديم العرض الترويجي الجديد، بتسليط الضوء على نوعية شبكة التوزيع والضمان لمدة سنتين على قطع الغيار المجهزة من طرف موزع رونو تروكس. بفضل الضمان الممتد، تقدم الشركة المصنعة للناقلين الحماية المثالية للعمل بكل ثقة. تشارك رونو تروكس الجزائر في هذه الطبعة لـ ”إكيب أوتو الجزائر”، الصالون الدولي للتجهيزات وخدمات السيارات، الذي سيعقد بين 26 فيفري والأول من شهر مارس 2018، موعد استثنائي لخدمات ما بعد البيع.

  • الصيانة المناسبة للأداء الأمثل

يعد معرض ”إكيب أوتو الجزائر” فرصة لتعزيز عملية التصفية التي تعتبر ضرورية ومهمة لضمان الثقة وإطالة عمر تشغيل مركبات الزبائن ابتداء من 4 إلى 29 مارس 2018، حيث سيستفيد الزبائن من اقتصاد تكاليف الصيانة لمركباتهم عن طريق اختيار عرض كامل من الباقة المقترحة التي تلبي متطلبات مهنهم. كما تخصم رونو تروكس الجزائر نسبة 30٪ على جميع أجزاء التصفية، وتقدم للزبائن باقات تشمل:

 

• تشحيم المحرك

  تصفية الزيت

• تصفية الوقود

• شحوم السيارات

• الاسطوانات الفاصلة

• الزيت

• التحقق والفحص من جميع المستويات

 

  • تمديد مدة ضمان قطع الغيار إلى عامين

تقدم رونو تروكس لزبائنها خدمة تمديد الضمان لمدة سنتين لأي قطع غيار مجهزة من طرف موزعي رونو تروكس. ينطبق تمديد الضمان على قطع الغيار الأصلية لرونو تروكس. يتم تقديم هذا العرض في جميع البلدان ولدى جميع موزعي رونو تروكس، في إطار تمديد التأمين، يستبدل الجزء الناقص مجانا من قبل موزع شاحنات رونو تروكس .سيتم تغطية تكاليف اليد العاملة إضافة إلى التكاليف المتعلقة بالأضرار المحتملة للقطع المحيطة بهم.  تحافظ القطع الأصلية لرونو تروكس على الأداء الأمثل للمركبة وخفض تكاليف الصيانة. تم تصميمها والموافقة عليها وفقا للمواصفات والمعايير الأكثر صرامة من حيث الثقة، السلامة والبيئة.

  • جودة الخدمة قبل كل شيء

توفر شبكة رونو تروكس الجزائر خدمة من الدرجة الأولى، بفضل تقنين مختصين ذوي خبرة عالية، مدربين على منتجات وأدوات رونو تروكس، لضمان الوقت اللازم من أجل تمديد عمر تشغيل مركبات الزبائن.

 

• شبكة من الموزعين لرونو تروكس الجزائر

• التدريب المستمر للتقنين في جميع أنحاء الشبكة

• سهولة الوصول إلى أدوات رونو تروكس

• معرفة ممتازة لمركبات العلامة

• ضمان دقة الجودة على شبكتنا

• توفير أداة لمعرفة مدى رضا الزبائن (تحقيق اتريكس)

تضمن رونو تروكس قطع غيار وزيوت التشحيم الأصلية وكذا تحديث مركبات الزبائن بآخر التطورات المضمونة في جميع نقاطها.

 

 

يعتبر الاستقبال، الخدمة، ورضا الزبائن الالتزام الدائم لرونو تروكس وشبكتها.

 

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