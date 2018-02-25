الرئيس بوتفليقة يهنئ أمير دولة الكويت بمناسبة الذكرى ال57 لاستقلال بلاده





بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, برقية تهنئة الى أمير دولة الكويت, الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, بمناسبة الذكرى ال57 لعيد استقلال بلاده, جدد له فيها حرصه على تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وجاء في برقية رئيس الجمهورية قوله: "يسعدني, والشعب الكويتي الشقيق على أهبة الاحتفال بالذكرى السابعة والخمسين لعيد استقلاله المجيد, أن أتقدم إلى سموكم, باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي, بأحر التهاني والتبريكات, داعيا المولى عز وجل أن يعيد عليكم هذه المناسبة السعيدة وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية, وعلى الشعب الكويتي الأبي بالمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الرشيدة". وأضاف الرئيس بوتفليقة مخاطبا أمير دولة الكويت: "هذا, ولا يفوتني أن أشيد بالتقدم الكبير والإنجازات الرائدة التي تحققت على أرض دولة الكويت الطيبة على مختلف الأصعدة, وأنوه بالمكانة المرموقة التي تتبوأها على الصعيدين الإقليمي والدولي بفضل سياستكم الحكيمة ومخططاتكم الرشيدة من أجل بناء دولة قوية ومزدهرة". وخلص رئيس الجمهورية الى القول: "وإذ أعتز أيما اعتزاز بعمق أواصر الأخوة وعلاقات التعاون التي تربط بلدينا, أجدد لكم حرصنا على تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم تطلعات شعبينا الشقيقين إلى المزيد من الرقي والتقدم

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