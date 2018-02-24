Ooredooيعرض حلوله و ابتكاراته في الصالون الدولي للسياحة بوهران





يُشاركOoredooفي الطبعة التاسعة للصالون الدولي للسياحة و الأسفار و النقل و التجهيزات الفندقية "SIAHA"، الذي تجري فعالياته من 22 إلى غاية 25 فيفري 2018 بمركز المُؤتمرات أحمد بن أحمد بوهران.

يُمثل هذا الحدث الذي يُنظم تحت الرعاية السامية للسيد وزير السياحةو الصناعاتالتقليدية، أرضية للتبادل بين مُحترفي السياحة الوطنيين و الأجانب.

يمثل هذا الموعد السنوي فرصة لمختلف الفاعلين في المجال لاكتشاف التوجُهات الجديدة لقطاع السياحة و مستقبل صناعة الأسفار و لتطوير شراكات وطنية و دولية.

يُشارك Ooredoo في هذه الطبعة التاسعة للصالون الدولي "SIAHA" من خلال فضاء عرض أين يقوم مستشارو البيع بالإجابة عن تساؤلات الزوار،المهنيين والجمهور،واقتراح مختلف عروض ومتوجات Ooredoo.

من خلال مُشاركته المُنتظمة في التظاهرات و المعارض، يؤكدOoredooإسهامه في تنمية الاقتصاد الجزائري.

دائرة العلاقات العامة والإعلام

Ooredoo

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