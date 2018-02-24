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24/02/2018 21:34:00

تمار يشرف على توزيع 1342 مسكن بالمدية


اشرف وزير السكن و العمران و المدينة, عبد الوحيد تمار, اليوم السبت بالمدية على توزيع 1.342 مسكن من مختلف الصيغ موزعة عبر عدة بلديات بالولاية. وقام الوزير خلال الاحتفال الذي نظم بالقطب الجامعي للمدية بتوزيع مقررات الاستفادة و مفاتيح السكنات العمومية الايجاري و الاجتماعية التساهمية على المستفيدين القادمين من 16 بلدية. وتبلغ الحصص الموزعة بالنسبة للسكن العمومي الايجاري الموزعة عبر 13 بلدية ب 956 وحدة و 106 وحدة للاجتماعي التساهمي موزعة عبر ثلاث بلديات و هي وامري و البرواقية و شلالة العذاورة. كما سلم السيد تمار مقررات تمويل 280 مسكن ريفي لمستفيدين من 20 بلدية بولاية المدية. من جهة أخرى , سيتم توزيع 600 مسكن عمومي إيجاري و اجتماعي تساهمي في مارس المقبل , حسب مصالح الولاية. كما سيتم تسليم خلال سنة 2018 ما لا يقل عن 7100 سكن جديد . يذكر أن حصة مقدرة ب 587 وحدة من نفس الصيغتين كانت قد وزعتا في يناير الفارط على مستوى سبع بلديات بالولاية و هي عين بوسيف و تمزقيدة و حنانشة و سي محجوب و ميهوب و مزغنة و قصر البخاري

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