شعار الطبعة18 لمارطون الصحراء الغربية "42 كم من الجهود و42 سنة من المنفى"





سيمتد مارطون الصحراء الغربية على طول 42 كم للتذكير ب 42 سنة من المنفى الذي يتعرض له هذا الشعب, حسبما افاد به منظمو هذا الحدث الرياضي المرتقب في 26 فبراير عشية الاحتفال بالذكرى ال42 لإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. و تسعى طبعة 2018 لماراطون الصحراء الغربية المنظم في مخيمات اللاجئين الصحراويين منذ 18 سنة إلى تكريس تاريخ هذا الشعب المنفي منذ 42 سنة و الذي يعتمد حصريا على المساعدات الدولية, حسبما أوضحه منظمو هذا المشروع الانساني الرامي إلى التعريف أكثر بمعاناة شعب مغزو ومحتل ومسلوب من جميع ثرواته وحقوقه. ويضيف المنظمون أن هذا الحدث الرياضي سيسمح للعشرات من الرياضيين الوافدين من عديد البلدان بالاقتراب من هؤلاء السكان الأسخياء المضيافين من أجل تحسيس العالم حول حالة السكان الصحراويين اللاجئين وكذا الحصول على الموارد الضرورية لتجسيد مشاريع انسانية. ويعتبر المنظمون أن الرياضيين المشاركين سيركضون من أجل التضامن ومن أجل "دعم شعب مظلوم وإعطائه صوتا" ففي الصحراء الغربية يريد المئات من الرياضيين أن يحدثوا صدى ويكونوا صوتا لشعب يعيش منذ 42 سنة في المنفى ولا يزال يكافح من أجل تجسيد اتفاقات سلام وقعت سنة 1991 ووافقت عليها الأمم المتحدة تقضي بتنظيم استفتاء لتقرير المصير و هي الاتفاقات التي يرفض المغرب الانصياع لها, مضيفين أن هذا يعكس عجز المجتمع الدولية في فرض احترام مختلف القرارات التي من شأنها التسوية النهائية لهذا النزاع. وتابع المنظمون أن هذا الحدث سيكون اسبوعا للتواصل الانساني الفريد الذي يبرز كرم الشعب الصحراوي المضياف وعظمته, كما يشارك عدد هائل من الرياضيين في هذا الحدث التضامني و سيصبحون عند عودتهم إلى بلدانهم المتحدثين باسم هذه القضية و ينخرطون في مختلف المشاريع الخيرية التي من شأنها أن تلبي ولو بالقدر القليل احتياجات السكان اللاجئين. يذكر أن الطبعة السابقة لهذا المارطون المنظمة بين 28 فبراير و 4 مارس 2017 سجلت مشاركة حوالي 500 رياضي يمثلون أكثر من عشرين بلدا من جميع القارات. في اسبانيا تنشط حاليا الحركات المتضامنة مع الشعب الصحراوي لتنظيم نشاطات متنوعة للاحتفال بالذكرى ال42 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية. وقد جددت العديد من الهيئات السياسية تأكيدها التزامها اتجاه القضية الصحراوية و أدانت كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المحتل المغربي لا سيما نهب الموارد الطبيعية الصحراوية. وفي تصريحات لها دعت الحركات التضامنية "المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي لا سيما اسبانيا إلى الامتثال للقانون الدولي والحرص على تطبيق القرارات الدولية التي من شأنها أن تؤدي إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية.

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