الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
24/02/2018 17:51:00

شعار الطبعة18 لمارطون الصحراء الغربية "42 كم من الجهود و42 سنة من المنفى"


سيمتد مارطون الصحراء الغربية على طول 42 كم للتذكير ب 42 سنة من المنفى الذي يتعرض له هذا الشعب, حسبما افاد به منظمو هذا الحدث الرياضي المرتقب في 26 فبراير عشية الاحتفال بالذكرى ال42 لإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. و تسعى طبعة 2018 لماراطون الصحراء الغربية المنظم في مخيمات اللاجئين الصحراويين منذ 18 سنة إلى تكريس تاريخ هذا الشعب المنفي منذ 42 سنة و الذي يعتمد حصريا على المساعدات الدولية, حسبما أوضحه منظمو هذا المشروع الانساني الرامي إلى التعريف أكثر بمعاناة شعب مغزو ومحتل ومسلوب من جميع ثرواته وحقوقه. ويضيف المنظمون أن هذا الحدث الرياضي سيسمح للعشرات من الرياضيين الوافدين من عديد البلدان بالاقتراب من هؤلاء السكان الأسخياء المضيافين من أجل تحسيس العالم حول حالة السكان الصحراويين اللاجئين وكذا الحصول على الموارد الضرورية لتجسيد مشاريع انسانية. ويعتبر المنظمون أن الرياضيين المشاركين سيركضون من أجل التضامن ومن أجل "دعم شعب مظلوم وإعطائه صوتا" ففي الصحراء الغربية يريد المئات من الرياضيين أن يحدثوا صدى ويكونوا صوتا لشعب يعيش منذ 42 سنة في المنفى ولا يزال يكافح من أجل تجسيد اتفاقات سلام وقعت سنة 1991 ووافقت عليها الأمم المتحدة تقضي بتنظيم استفتاء لتقرير المصير و هي الاتفاقات التي يرفض المغرب الانصياع لها, مضيفين أن هذا يعكس عجز المجتمع الدولية في فرض احترام مختلف القرارات التي من شأنها التسوية النهائية لهذا النزاع. وتابع المنظمون أن هذا الحدث سيكون اسبوعا للتواصل الانساني الفريد الذي يبرز كرم الشعب الصحراوي المضياف وعظمته, كما يشارك عدد هائل من الرياضيين في هذا الحدث التضامني و سيصبحون عند عودتهم إلى بلدانهم المتحدثين باسم هذه القضية و ينخرطون في مختلف المشاريع الخيرية التي من شأنها أن تلبي ولو بالقدر القليل احتياجات السكان اللاجئين. يذكر أن الطبعة السابقة لهذا المارطون المنظمة بين 28 فبراير و 4 مارس 2017 سجلت مشاركة حوالي 500 رياضي يمثلون أكثر من عشرين بلدا من جميع القارات. في اسبانيا تنشط حاليا الحركات المتضامنة مع الشعب الصحراوي لتنظيم نشاطات متنوعة للاحتفال بالذكرى ال42 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية. وقد جددت العديد من الهيئات السياسية تأكيدها التزامها اتجاه القضية الصحراوية و أدانت كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المحتل المغربي لا سيما نهب الموارد الطبيعية الصحراوية. وفي تصريحات لها دعت الحركات التضامنية "المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي لا سيما اسبانيا إلى الامتثال للقانون الدولي والحرص على تطبيق القرارات الدولية التي من شأنها أن تؤدي إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية.

عدد القراءات 34 مرة | قراءات اليوم 16 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

Ooredooيعرض حلوله و ابتكاراته في الصالون الدولي للسياحة بوهران

يُشاركOoredooفي الطبعة التاسعة للصالون الدولي للسياحة و الأسفار و النقل و التجهيزات الفندقية "SIAHA"، الذي تجري فعالياته من 22 إلى غاية 25 فيفري 2018 بمركز
image

تمار يشرف على توزيع 1342 مسكن بالمدية

اشرف وزير السكن و العمران و المدينة, عبد الوحيد تمار, اليوم السبت بالمدية على توزيع 1.342 مسكن من مختلف الصيغ موزعة عبر عدة بلديات بالولاية.
image

ما لا يقل عن 600.000 مكتتب في صيغة عدل محل تحقيق

يخضع ما لا يقل عن 600.000 مكتتب في صيغة البيع بالإيجار للتحقيق من طرف المصالح المختصة, وفق ما كشف عنه يوم السبت بالمدية وزير السكن
image

شعار الطبعة18 لمارطون الصحراء الغربية "42 كم من الجهود و42 سنة من المنفى"

سيمتد مارطون الصحراء الغربية على طول 42 كم للتذكير ب 42 سنة من المنفى الذي يتعرض له هذا الشعب, حسبما افاد به منظمو هذا الحدث
image

النقابات المشكلة تحت لواء التكتل الناقابي تدعو الى اضراب شامل يوم 4 افريل المقبل

أعلن، اليوم، التكتل النقابي لمختلف القطاعات، الدخول في إضراب وطني شامل جديد يوم 04 أفريل المقبل، مع تنظيم تجمعات جهوية، في ظل ما وصفه بـ “غياب
image

ثلاث ولايات من جنوب الوطن يتوقع ان تشهد امطار ورعود في الساعات القادمة

توقعت نشرية خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية ابتداء من اليوم في الجنوب. وتتعلق النشرية بجنوب ولايات أدرار وتمنراست حيث يرتقب تساقط
image

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الدولة لن تتخلى عن سياسة الدعم الإجتماعي

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالة وجهها بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وإنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، على مواصلة الدولة الجزائرية لمنهجها
image

الصحراويون يحقيقون "انتصار كبير" بعد قرار المحكمة العليا في جنوب أفريقيا

اعتبر قرار محكمة جنوب افريقيا القاضي بان حمولة  الفوسفات الموجودة على متن سفينة  "ان.ام شيري بلومسوم" المحتجزة من حق الصحراء الغربية يعد "انتصارا كبيرا  بالنسبة
image

الانتخابات الرئاسية المصرية "النجمة" تنافس "الطائرة"

انطلقت اليوم السبت  رسميا حملات الدعاية في الانتخابات الرئاسية المصرية التي يتنافس فيها أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى. وتستمر
image

حركة حماس الفلسطنية تستنكر من تصريح الخارجية السعودية

استنكرت حركة "حماس الفلسطنية اليوم "  تصريح وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، من جراء الوصف  الذي وصف فيه الحركة بالمتطرفة، معتبرة ذلك " حركة "
قيم هذا المقال
0