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24/02/2018 17:22:00

النقابات المشكلة تحت لواء التكتل الناقابي تدعو الى اضراب شامل يوم 4 افريل المقبل


أعلن، اليوم، التكتل النقابي لمختلف القطاعات، الدخول في إضراب وطني شامل جديد يوم 04 أفريل المقبل، مع تنظيم تجمعات جهوية، في ظل ما وصفه بـ “غياب الحوار الجاد مع الحكومة”.وذكر بيان التكتل المشكل من 14 نقابة تخص قطاعات “التربية، الصحة، التكوين المهني والبريد”، أنه “أمام غياب الحوار الاجتماعي الجاد بين الحكومة والمنظمات النقابية واعتماد طرق متعددة للتضييق على العمل النقابي والتعسف في استعمال السلطة واللجوء اآللي للعدالة في فض النزاعات الجماعية”، إضافة إلى “التسريحات الجماعية وسياسة العزل المنتهجة من طرف الحكومة في قطاعي الصحة والتربية الوطنية”. فإن التكتل النقابي “قرر الدخول في إضراب وطني شامل يوم 04 أفريل 2018 مع تنظيم تجمعات جهوية يعلن عن أماكن تنظيمها الحقا”.وفي ذات السياق، دعا تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات الحكومة إلى “توظيف القوانين والتشريعات السارية المفعول لفض النزاعات الجماعية”، محذرا من “سياسة تجريم وشيطنة التنظيمات النقابية ومن خاللهم الموظفين والعمال”.كما جدد تمسكه بمطالبه المتمثلة أساسا في “حماية الحريات النقابية، مشروع قانون العمل، قانون التقاعد وحماية القدرة الشرائية”. للإشارة فقد سبق ونظّم التكتل النقابي لمختلف القطاعات إضرابا وطنيا شاملا يوم 14 أفريل الماضي.

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