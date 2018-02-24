ثلاث ولايات من جنوب الوطن يتوقع ان تشهد امطار ورعود في الساعات القادمة
توقعت نشرية خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية ابتداء من اليوم في الجنوب.
وتتعلق النشرية بجنوب ولايات أدرار وتمنراست حيث يرتقب تساقط الأمطار ابتداء من منتصف نهار اليوم السبت إلى صباح غد الأحد. وسيكون معدل تساقط الأمطار 30 ملم.
أما بالنسبة لولاية اليزي فإن تساقط الأمطار يبدأ من الثالثة مساء إلى غاية السادسة من صباح الأحد بمعدل 25 ملم.
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