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24/02/2018 14:13:00

الصحراويون يحقيقون "انتصار كبير" بعد قرار المحكمة العليا في جنوب أفريقيا


اعتبر قرار محكمة جنوب افريقيا القاضي بان حمولة  الفوسفات الموجودة على متن سفينة  "ان.ام شيري بلومسوم" المحتجزة من حق الصحراء الغربية يعد "انتصارا كبيرا  بالنسبة للصحراويين", حسبما أكده امس الجمعة مرصد موارد الصحراء الغربية.

و يعتبر "قرار المحكمة العليا لجنوب افريقيا الذي أكد أن صاحب  حمولة الفوسفات الموجود على متن السفينة الموقفة "ان ام شيري بلوسوم" هو  الحكومة الصحراوية, والذي يمثل انتصارا كبيرا بالنسبة للصحراوين أمام محكمة افريقية", حسبما  اعتبر بيان المرصد.

و قد تم احتجاز حمولة الباخرة من الفوسفات الصحراوي المستخرج بطريقة  غير شرعية و المصدر عبر جنوب افريقيا الى نيوزيلندا والمقدرة بازيد من 50  ألف طن في جنوب افريقيا في مايو 2017 بدعوى من  الممثل الوحيد للشعب الصحراوي, جبهة البوليساريو.

و كانت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا قد أصدرت قرارا في يوليو  الماضي بشأن مراجعة الامر الصادر بتاريخ   1 مايو 2017 حول احتجاز حمولة الباخرة موضحة أن "الأمر تم اتخاذه بناء على  أسس سليمة و ادلة متوفرة" و عليه فان الدعوى المقدمة الى القضاء الجنوب افريقي  بشأن حقوق و ملكية حمولة الباخرة سيتم النظر فيها قريبا.

و قد خلصت المحكمة العليا في جنوب افريقيا إلى أن القضاء الجنوب إفريقي  مخول لمتابعة القضية المرفوعة ضد السفينة المحتجزة حيث أمرت بمواصلة احتجازها  إلى حين انتهاء المحاكمة بشان الملكية الحقيقة للبضائع. و بقيت الباخرة محتجزة  في ميناء "الغوا باي" في انتظار الحكم الذي صدر أمس الجمعة .

و اشار مرصد موارد الصحراء الغربية الى ان المستورد النيوزلندي "لم يطلب  اي ترخيص من الشعب الصحراوي لاستيراد الفوسفات من ترابه المحتل مثلما يفرضه  القانون الدولي.

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