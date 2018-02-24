الانتخابات الرئاسية المصرية "النجمة" تنافس "الطائرة"
انطلقت اليوم السبت رسميا حملات الدعاية في الانتخابات الرئاسية المصرية التي يتنافس فيها أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.
وتستمر الدعاية الانتخابية حتى 23 من مارس/ آذار المقبل.
ويبلغ الحد الأقصي للإنفاق على الدعاية 20 مليون جنيه (1.2 مليون دولار) لكل مرشح في هذه الانتخابات التي يرى مراقبون أن نتائجها محسومة سلفا لصالح السيسي.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن السيسي اختار "النجمة" كرمز انتخابي، فيما اختار موسى "الطائرة" رمزا له.
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