

شعار الطبعة18 لمارطون الصحراء الغربية "42 كم من الجهود و42 سنة من المنفى" سيمتد مارطون الصحراء الغربية على طول 42 كم للتذكير ب 42 سنة من المنفى الذي يتعرض له هذا الشعب, حسبما افاد به منظمو هذا الحدث



النقابات المشكلة تحت لواء التكتل الناقابي تدعو الى اضراب شامل يوم 4 افريل المقبل أعلن، اليوم، التكتل النقابي لمختلف القطاعات، الدخول في إضراب وطني شامل جديد يوم 04 أفريل المقبل، مع تنظيم تجمعات جهوية، في ظل ما وصفه بـ “غياب



ثلاث ولايات من جنوب الوطن يتوقع ان تشهد امطار ورعود في الساعات القادمة توقعت نشرية خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية ابتداء من اليوم في الجنوب. وتتعلق النشرية بجنوب ولايات أدرار وتمنراست حيث يرتقب تساقط



الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الدولة لن تتخلى عن سياسة الدعم الإجتماعي أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالة وجهها بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وإنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، على مواصلة الدولة الجزائرية لمنهجها



الصحراويون يحقيقون "انتصار كبير" بعد قرار المحكمة العليا في جنوب أفريقيا اعتبر قرار محكمة جنوب افريقيا القاضي بان حمولة الفوسفات الموجودة على متن سفينة "ان.ام شيري بلومسوم" المحتجزة من حق الصحراء الغربية يعد "انتصارا كبيرا بالنسبة



الانتخابات الرئاسية المصرية "النجمة" تنافس "الطائرة" انطلقت اليوم السبت رسميا حملات الدعاية في الانتخابات الرئاسية المصرية التي يتنافس فيها أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى. وتستمر



حركة حماس الفلسطنية تستنكر من تصريح الخارجية السعودية استنكرت حركة "حماس الفلسطنية اليوم " تصريح وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، من جراء الوصف الذي وصف فيه الحركة بالمتطرفة، معتبرة ذلك " حركة "



ضحايا تفجيري مقديشو ارتفع الى 45 قتيلا.. و"الشباب" تتبنى فاد مسؤول صومالي بأن حصيلة ضحايا التفجيرين اللذين هزا مساء أمس الجمعة العاصمة مقديشو ارتفعت إلى45 قتيلا.



مفرزة للجيش الوطني تحجز60790 قرص مهلوس و42 طن من القمح اللين. ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي امس 23 فيفري 2018، بسكيكدةمخبأ يحوي أدوات ومواد كيميائية تُستعمل في إعداد المتفجرات بالإضافة إلى أغراض مختلفة، كما حجزت مفرزة أخرى للجيش