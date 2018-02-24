حركة حماس الفلسطنية تستنكر من تصريح الخارجية السعودية





استنكرت حركة "حماس الفلسطنية اليوم " تصريح وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، من جراء الوصف الذي وصف فيه الحركة بالمتطرفة، معتبرة ذلك " حركة " تشويها لمقاومة الشعب الفلسطيني.وقالت الحركة في بيان على موقعها الرسمي، اليوم السبت، إن "استمرار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في التحريض على حركة حماس ووصفه إياها "بالمتطرفة" تضليل للرأي العام وتشويه لمقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة".وأوضح البيان أن هذه التصريحات لا تعكس "مزاج الشعب السعودي ولا تتوافق مع مواقف المملكة العربية السعودية المعلنة الداعمة للقضية الفلسطينية وحق شعبنا في التمسك بقضيته وحماية حقوقه والدفاع عنها".كما اعتبرت "حماس" تصريحات الجبير "من شأنها تشجيع العدو الإسرائيلي على الاستمرار بارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ورموزه وعناوين نضاله".ودعت "إلى وقف هذه التصريحات المسيئة للمملكة ولمواقفها المساندة لقضايا شعبنا العادلة، وضرورة وضع حد لهذا التحريض غير المبرر والمخالف للتوجهات العربية والإسلامية والدولية في التعامل مع الحركة".وكان وزير الخارجية السعودي قد دعا قطر في أكثر من مناسبة، إلى التوقف عن دعم تنظيمات مثل "الإخوان المسلمون" وحركة "حماس".

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