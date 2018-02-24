مفرزة للجيش الوطني تحجز60790 قرص مهلوس و42 طن من القمح اللين.





ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي امس 23 فيفري 2018، بسكيكدةمخبأ يحوي أدوات ومواد كيميائية تُستعمل في إعداد المتفجرات بالإضافة إلى أغراض مختلفة، كما حجزت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي، بالأغواط 1479 طلقة نارية من مختلف العيارات.

وفي إطار محاربة التهريب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين صالحسبعة (07) مهربين وحجزت بندقيتي (02) صيد، كمية من الذخيرة ومواد للتفجير، سيارتين (02)، فيما تم ضبط (03) مولدات كهربائية، جهاز (01) كشف عن المعادن، (03) مطارق ضاغطة، بالإضافة إلى (42) طن من القمح اللين وسيارة (01) رباعية الدفع وشاحنة (01) بعين قزام في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بغرداية (02) تاجري مخدرات وحجزت (60790) قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أوقفت عناصر الدرك الوطني (03) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من سطيف وباتنة.

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