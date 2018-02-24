وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات: تسجيل 25 وفاة بـ"الأنفلونزا" الموسمية





كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنه تم تسجيل وفاة شخصين اثنين تعقيدات الأنفلونزا الموسمية مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات على المستوى الوطني إلى 25 شخصا منذ بداية فصل الشتاء. وكشف مدير الوقاية وترقية الصحة بالوزارة الدكتور جمال فورار، أول أمس، أن الشخصين المتوفيين هما رجل يبلغ من العمر 82 سنة (الجزائر العاصمة) وامرأة تبلغ 50 سنة بولاية تيسمسيلت, مذكرا أن آخر حصيلة أعدت في 13 فيفري 2018 سجلت وفاة ثلاث وعشرين (23) شخصا. وأوضح الدكتور فورار أن معهد باستور المكلف بتأكيد حالات الوفاة بعد اجراء التحاليل الضرورية حول الانفلونزا الموسمية, "أحصى إلى غاية اليوم وفاة 25 شخصا بعدة ولايات من الوطن". ومن بين الخمسة والعشرين (25) وفاة التي أحصتها الوزارة فقد سجلت وفاة 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 4 و82 سنة بالجزائر العاصمة تليها ولاية برج بوعريريج بـ (3) وفيات ثم كل من البليدة وتيبازة وغليزان بحالتي (02) وفاة لكل واحدة منها وولايات وهران والمدية وسوق أهراس وسكيكدة وتيسمسيلت بحالة وفاة واحدة لكل واحدة منها- حسب مدير الوقاية، مؤكدا أن 39 بالمائة من حالات الوفاة المسجلة يعاني أصحابها من أمراض مزمنة سيما السكري والقصور الكلوي بالإضافة إلى حالتين لنساء حوامل. ودعا مدير الوقاية إلى التوجه لمصالح الإستعجالات الطبية بمجرد ظهور أعراض الأنفلونزا والمتمثلة في آلام بالرأس وارتفاع درجة الحرارة والسعال وآلام بالحنجرة لتفادي التعقيدات الحادة.ويتوقع معهد باستور الجزائر أن تبلغ الإصابة بالفيروس ذروتها خلال شهر فيفري وذلك لانخفاض درجة الحرارة والتقلبات الجوية التي تميز هذا الشهر.

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