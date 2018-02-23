امريكا تعلن عن نقل سفارتها الى مدينة القدس
ذكر مسؤول أمريكي أنه من المتوقع أن تفتح سفارة الولايات المتحدة في مدينة القدس أبوابها في مايو المقبل. اي في ذكري النكبة . وفي المقابل بمناسبة تاسيس دولة الكيان الصهيوني .
وأعلن ذلك المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه في حديث إلى وكالة "رويترز" اليوم الجمعة.
من جانبه، هنأ وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس على حسابه في "تويتر" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقراره نقل السفارة إلى القدس في الذكرى الـ70 لتأسيس إسرائيل، وهي 14 مايو/أيار.قائلا له شكرا لك ياصديق اسرائيل العزيز برافو عليك
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