اول بنك جزائر ينطلق في تسويق بطاقة “الماستر كارد؟





أعلن الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي صميد إبراهيم أن مؤسسته تعد أول بنك جزائري يشرع في تسويق بطاقة “الماستر كارد” البنكية. وبإمكان أي زبون يحوز على حساب بنكي بالعملة الصعبة أن يذهب إلى إحدى وكالاتنا والحصول على البطاقة”.

وأضاف ذات المسؤول أن مؤسسته طرحت هذه البطاقة بعرضين وهما “اليت” و”وورلد اليت”، مشيرا إلى أن البنك “ينفرد بهذه العروض في الجزائر وحتى في تونس والمغرب”.

كما كشف المتحدث عن تخصيص بطاقة للحجاج خلال هذا الموسم وهي “بطاقة الدفع المسبق” بهدف تسهيل التعاملات المالية على الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة.

ومن جهة اخرى اوضح أنه سيتم خلال شهر ديسمبر المقبل فتح وكالتين أو ثلاثة وكالات للبنك في فرنسا وذلك تنفيذا لتعليمات الوزير الأول القاضية بفتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج.

وبخصوص تدشين وكالة للبنك بولاية البليدة اليوم الخميس, قال السيد صميد أنها تندرج في سلسلة الوكالات المبرمجة خلال السنة الجارية و التي يبلغ عددها خمس وكالات حيث سيتم أيضا فتح وكالة مماثلة في عنابة في مارس المقبل وأخرى في وهران في ماي و وكالة و مديرية جهوية في عين الدفلى في جويلية المقبل.

كما يتضمن برنامج البنك مشاريع مستقبلية وهي إنجاز مديرية جهوية ووكالة في تيبازة ووكالة في شرشال وبناية في باب الزوار تضم وكالة ومديرية عامة دولية بالنيابة.

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