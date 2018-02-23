حجز اسلحة وذخيرة على طول الشريط الحدودي الجزائري-المالي
كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العسكري صباح اليوم 23 فيفري 2018، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي:
- (02) رشاشين ثقيلين عيار 14,5 ميليمتر، مع شريطي (02) ذخيرة؛
- (01) رشاش من نوع RPK، مع مخزن ذخيرة؛
- (01) قاذف صاروخي RPG7، مع (07) حشوات دافعة؛
- (01) بندقية رشاشة من نوع FM، مع شريطي (02) ذخيرة؛
- (02) مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، مع مخازن ذخيرة؛
- (02) بندقيتين قناصتين، مع مخازن ذخيرة؛
- (06) صواريخ عيار 106 ملم، و(10) صمامات؛
- (18) قذيفة هاون عيار 82 و60 ملم و(27) حشوة دافعة و(05) صمامات.
- (98) قذيفة عيار (73) ملم؛
- (24) قنبلة يدوية و(07) مشاعل؛علاوة إلى كمية كبيرة من الذخيرة تقدر بـ (2800) طلقة من مختلف العيارات.
هذه العملية الجديدة، التي تضاف إلى سلسلة النتائج الميدانية المحققة من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي، تؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائم، عبر كافة ربوع البلاد، لدحض كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني.
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