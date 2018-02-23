

اول بنك جزائر ينطلق في تسويق بطاقة “الماستر كارد؟ أعلن الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي صميد إبراهيم أن مؤسسته تعد أول بنك جزائري يشرع في تسويق بطاقة “الماستر كارد” البنكية. وبإمكان أي زبون



حجز اسلحة وذخيرة على طول الشريط الحدودي الجزائري-المالي كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العسكري صباح اليوم 23 فيفري 2018، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي: - (02) رشاشين ثقيلين عيار 14,5 ميليمتر، مع شريطي



اجواء مرعبة على الشريط الحدودي بين الهند باكستان دمّر الجيش الهندي موقعا للجيش الباكستاني في قطاع مندهار بكشمير مساء الخميس. وقالت شبكة "أن دي تي في" التلفزيونية اليوم، إن هذا الإجراء جاء ردا على انتهاك باكستان لوقف إطلاق النار.



القاء القبض على مروج المشروبات الكحولية بأحد أحياء مدينة تيسمسيلت استنادا لمعلومات وردت إلى مصالح امن تيسمسيلت وحسب الجهة الوصية اكدت انها تلك معلومات الواردة جد مؤكدة مفادها ان شخص مشتبه فيه يقوم بترويج المشروبات



احمد اويحي التكفل بكل المدارس الإبتدائية عبر الوطن ليس بالامر السهل في رده على تساؤولات النواب قال الوزير الاول أحمد أويحيى، اليوم الخميس، فعلا ان هناك صعوبة للتكفل بجميع المدارس الإبتدائية على مستوى الوطن،مبررا ذلك ذلك



الحريق الذي مس ورشة الاشغال بمطار هواري بومدين لم يتسبب في اي خسائر . لم يحدث الحريق الذي وقع امس الاربعاء احدى الورش بمطار الجزائر الدولي " هواري بومدين " واستنادا لمصادر اعلامية قال الرئيس المدير العام لمطار هواري بومدين الدولي طاهر علاش،



خط بحري جديد بين وهران وبرشلونة الاسبانية تم خلال الأسبوع الجاري فتح خط بحري جديد يربط بين مدينتي وهران وبرشلونة (اسبانيا)، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء. المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لطرش



الأطباء المقيمون لولايات الوسط ينظمون مسيرة سلمية جهوية نظمت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين اليوم الأربعاء بالبليدة مسيرة سلمية انطلقت من مستشفى "حسيبة بن بوعلي" للأم و الطفل و جابت الشوارع الرئيسية للمدينة و



المشاركون في الملتقى الدولي لأعمال الشيخ البشير الإبراهيمي يطالبون باستحداث جائزة لاعماله دعا المشاركون في الطبعة الأولى للملتقى الدولي حول أعمال الشيخ البشير الإبراهيمي (1889-1965) بعنوان "المنجز الفكري والأدبي في آثار محمد البشير الإبراهيمي" الذي اختتمت أشغاله