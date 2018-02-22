احمد اويحي التكفل بكل المدارس الإبتدائية عبر الوطن ليس بالامر السهل





في رده على تساؤولات النواب قال الوزير الاول أحمد أويحيى، اليوم الخميس، فعلا ان هناك صعوبة للتكفل بجميع المدارس الإبتدائية على مستوى الوطن،مبررا ذلك ذلك لكثرة عددها الذي يقدر بـ 18799 مع قلة الموارد المالية للحكومة. موضحا في ذات السياق عن سؤال شفوي تلاه نيابة عنه وزر العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة- رفعته له النائب فاطمة سعدي حول التكفل بالمدارس الابتدائية، أن الحكومة خصصت أزيد من 15 الف مطعم مدرسي، رغم الوضع المالي الصعب التي تمر بها الجزائر، إضافة إلى تخصيصها 30 بالمائة من أموال الصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية من أجل إقتناء المدفئات والمكيفات. وأضاف ذات المصدر أن الحكومة خصصت أيضا إعانات مالية للبلديات من خلال التكفل بتأمين أشغال الصيانة وتجديد التجهيزات عن طريق ميزانية التجهيز.كما أعلن الوزير في رده، عن المصادق على مرسوم جديد يعطي الكثير من الصلاحيات لرؤساء البلديات ومدراء المدارس من أجل التكفل الجيد بالمدارس الابتدائية الواقعة تحت إدارتهم.

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