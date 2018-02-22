

القاء القبض على مروج المشروبات الكحولية بأحد أحياء مدينة تيسمسيلت استنادا لمعلومات وردت إلى مصالح امن تيسمسيلت وحسب الجهة الوصية اكدت انها تلك معلومات الواردة جد مؤكدة مفادها ان شخص مشتبه فيه يقوم بترويج المشروبات



احمد اويحي التكفل بكل المدارس الإبتدائية عبر الوطن ليس بالامر السهل في رده على تساؤولات النواب قال الوزير الاول أحمد أويحيى، اليوم الخميس، فعلا ان هناك صعوبة للتكفل بجميع المدارس الإبتدائية على مستوى الوطن،مبررا ذلك ذلك



الحريق الذي مس ورشة الاشغال بمطار هواري بومدين لم يتسبب في اي خسائر . لم يحدث الحريق الذي وقع امس الاربعاء احدى الورش بمطار الجزائر الدولي " هواري بومدين " واستنادا لمصادر اعلامية قال الرئيس المدير العام لمطار هواري بومدين الدولي طاهر علاش،



درك تلمسان بالتنسيق مع الجمارك يلقون القبض على تاجر مخدرات أوقف عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع أفراد الجمارك بتلمسان تاجر مخدرات بحوزته (46) كيلوغراما من الكيف المعالج،



خط بحري جديد بين وهران وبرشلونة الاسبانية تم خلال الأسبوع الجاري فتح خط بحري جديد يربط بين مدينتي وهران وبرشلونة (اسبانيا)، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء. المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لطرش



الأطباء المقيمون لولايات الوسط ينظمون مسيرة سلمية جهوية نظمت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين اليوم الأربعاء بالبليدة مسيرة سلمية انطلقت من مستشفى "حسيبة بن بوعلي" للأم و الطفل و جابت الشوارع الرئيسية للمدينة و



المشاركون في الملتقى الدولي لأعمال الشيخ البشير الإبراهيمي يطالبون باستحداث جائزة لاعماله دعا المشاركون في الطبعة الأولى للملتقى الدولي حول أعمال الشيخ البشير الإبراهيمي (1889-1965) بعنوان "المنجز الفكري والأدبي في آثار محمد البشير الإبراهيمي" الذي اختتمت أشغاله



1200 طالب جزائري مقبلين على انشاء مؤسسات صغيرة بمرافقة لولايات المتحدة أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية أمس بالجزائر برنامج لتكوين 1.200 طالب قادمين من 17 ولاية بالتنسيق مع الشبكة العامة للمقاولاتية الهادف لمرافقتهم في عملية إنشاء المؤسسات



عملية ترحيل 2000 عائلة قاطني السكنات الهشة اليوم بالعاصمة انطلقت اليوم المرحلة الثانية للعملية الـ 23 لإعادة الاسكان بولاية الجزائر ، والتي تخص 2000 عائلة من قاطني السكنات الهشة بترحيلها إلى أحياء جديدة من بينها حي