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22/02/2018 15:02:00

درك تلمسان بالتنسيق مع الجمارك يلقون القبض على تاجر مخدرات


أوقف عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع أفراد الجمارك بتلمسان تاجر مخدرات بحوزته (46) كيلوغراما من الكيف المعالج،

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