درك تلمسان بالتنسيق مع الجمارك يلقون القبض على تاجر مخدرات
أوقف عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع أفراد الجمارك بتلمسان تاجر مخدرات بحوزته (46) كيلوغراما من الكيف المعالج،
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