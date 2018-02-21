خط بحري جديد بين وهران وبرشلونة الاسبانية





تم خلال الأسبوع الجاري فتح خط بحري جديد يربط بين مدينتي وهران وبرشلونة (اسبانيا)، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء. المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لطرش بن عومر عبد الصمد، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الجزائرية، أنه قد انطلقت أول رحلة بتاريخ 19 فيفري، انطلاقا من ميناء وهران نحو برشلونة بواسطة باخرة الجزائر 2 على متنها 450 مسافرا و140 مركبة. وأفاد بأنه تم إدراج هذه الخط البحري ضمن برنامج المؤسسة الذي يتواصل إلى غاية نهاية شهر سبتمبر القادم وذلك بمعدل رحلتين كل شهر. وستضمن باخرتا الجزائر 2 و طاسيلي 2 هذه الرحلات من وهران نحو برشلونة، حيث تتسع كل واحدة ل 1.300 مسافر و300 مركبة، كما أشير إليه.

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