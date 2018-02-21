عملية ترحيل 2000 عائلة قاطني السكنات الهشة اليوم بالعاصمة





انطلقت اليوم المرحلة الثانية للعملية الـ 23 لإعادة الاسكان بولاية الجزائر ، والتي تخص 2000 عائلة من قاطني السكنات الهشة بترحيلها إلى أحياء جديدة من بينها حي 1400 مسكن ببلدية الدويرة. وبالمناسبة تعهد والي الجزائر عبد القادر زوخ بالقضاء نهائيا على السكنات غير اللائقة والقصديرية التي تشوه النسيج العمراني للعاصمة، فيما طغت مظاهر البهجة والسرور في أوساط المستفيدين من العملية على كل المظاهر الأخرى. وكان زوخ قد أكد في تصريح سابق ، أن الأحياء السكنية الجديدة تم تزويدها بكافة المرافق الضرورية من مؤسسات تربوية وأخرى صحية. من جهته أفاد الوالي المنتدب لبراقي محمد دحماني في تصريح للقناة الأولى ، أن البلدية ترحل عبر هذه العملية عددا كبيرا من العائلات منهم 110 عائلة متواجدة بحي بيقا 2 ، على أن يتم يوم السبت ترحيلل 122عائلة بحي بلقودير و12 عائلة أخرى على مستوى حي بوشاقور. و أضاف أن العملية ستتواصل دون إنقطاع لتمس أحياء أخرى على غرار حي سليبة ، بيقاتني ، الرملي ،عجايمي وحيين ببلدية سيدي موسى وآخر ببلدية الكاليتوس ، ومجمل هذه الأحياء لا يتجاوز عدد العائلات فيها من 600الى 700 عائلة. ويذكر أن العملية الـ 23 لاعادة الاسكان بالعاصمة تخص بمجملها 800آلاف عائلة ، وقد تم الانطلاق في المرحلة الأولى منها في الـ 26 ديسمبر الفارط لفائدة 3000 عائلة ، بالإضافة الى 2000 عائلة التي سترحل اليوم ليرتفع بذلك عدد العائلات المستفيدة الى 5000 عائلة.

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