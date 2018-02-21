1200 طالب جزائري مقبلين على انشاء مؤسسات صغيرة بمرافقة لولايات المتحدة





أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية أمس بالجزائر برنامج لتكوين 1.200 طالب قادمين من 17 ولاية بالتنسيق مع الشبكة العامة للمقاولاتية الهادف لمرافقتهم في عملية إنشاء المؤسسات الصغيرة.

ويتعلق الأمر ببرنامج استثمار وإدارة وابتكار مدعم من طرف مبادرة الشراكة من أجل الشرق الأوسط وممول من قبل الحكومة الأمريكية الذي تم إطلاقه في 2011، يمتد التكوين لأكثر من شهرين حسب ما صرح به مسؤولي البرنامج.

وينحدر الطلبة المشاركون في هذا البرنامج التكويني من ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، تيبازة، تيزي وزو، تلمسان، وهران، مستغانم، بجاية، برج بوعريريج، عنابة، قسنطينة، التبسة، ادرار، بسكرة، غرداية وورقلة.

وستتم عمليات انتقاء هؤلاء الطلبة في نهاية كل مرحلة من المراحل الخمس للمشروع ستسمح بتكريم 3 فائزين في نهاية التكوين، حسب ما صرحت به ممثلة الشبكة العامة للمقاولاتية بالجزائر فتيحة راشدي.

وجرى الحفل بحضور منسقة المشروع بالسفارة الأمريكية كوني إيكينا وأساتذة باحثين وطنيين وأجانب وكذا الطلبة المعنيين. وحسب راشدي سيسمح التكوين بمرافقة ناجعة للشاب حامل المشروع طوال مدة إنشاء المؤسسة من الفكرة إلى نجاح المشروع.

من جهتها قالت إيكينا أن هذا البرنامج يهدف إلى ترقية التغيير الإيجابي وسيسمح بإنشاء مؤسسات مبتكرة ودائمة.

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