توقيف خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية وتدمير سبعة (07) مخابئ للإرهابيين بكل من باتنة وجيجل





في إطار مكافحة الارهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 فيفري 2018، خلال عمليات متفرقة بكل من باتنة وجيجل/ن.ع.5، خمسة (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية ودمرت سبعة (07) مخابئ للإرهابيين. في سياق متصل، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن.ع.6، (05) قذائف صاروخية عيار 122 ملم و(13) مفجرا ومعدات تفجير، فيما تم تدمير قنبلة (01) تقليدية الصنع بتبسة/ن.ع.5. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام/ن.ع.6، ثلاثة (03) مهربين وضبطت شاحنة ومركبة رباعية الدفع و(2,2) طن من المواد الغذائية و(1180) لتر من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما أوقفت مفارز أخرى ثلاثة (03) مهربين وضبطت شاحنة و(4000) لتر من الوقود و(23) قنطار من مادة التبغ و(7464) وحدة من مختلف المشروبات بكل من بسكرة والوادي وجانت/ن.ع.4. من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع أفراد الجمارك بتلمسان/ن.ع.2، تاجر مخدرات بحوزته (46) كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (31) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وبشار والأغواط.

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