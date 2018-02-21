

الأطباء المقيمون لولايات الوسط ينظمون مسيرة سلمية جهوية نظمت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين اليوم الأربعاء بالبليدة مسيرة سلمية انطلقت من مستشفى "حسيبة بن بوعلي" للأم و الطفل و جابت الشوارع الرئيسية للمدينة و



المشاركون في الملتقى الدولي لأعمال الشيخ البشير الإبراهيمي يطالبون باستحداث جائزة لاعماله دعا المشاركون في الطبعة الأولى للملتقى الدولي حول أعمال الشيخ البشير الإبراهيمي (1889-1965) بعنوان "المنجز الفكري والأدبي في آثار محمد البشير الإبراهيمي" الذي اختتمت أشغاله



1200 طالب جزائري مقبلين على انشاء مؤسسات صغيرة بمرافقة لولايات المتحدة أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية أمس بالجزائر برنامج لتكوين 1.200 طالب قادمين من 17 ولاية بالتنسيق مع الشبكة العامة للمقاولاتية الهادف لمرافقتهم في عملية إنشاء المؤسسات



عملية ترحيل 2000 عائلة قاطني السكنات الهشة اليوم بالعاصمة انطلقت اليوم المرحلة الثانية للعملية الـ 23 لإعادة الاسكان بولاية الجزائر ، والتي تخص 2000 عائلة من قاطني السكنات الهشة بترحيلها إلى أحياء جديدة من بينها حي



توقيف خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية وتدمير سبعة (07) مخابئ للإرهابيين بكل من باتنة وجيجل في إطار مكافحة الارهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 فيفري 2018، خلال عمليات متفرقة بكل من باتنة وجيجل/ن.ع.5،



وفد برلماني يشارك في اجتماعات الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا يشارك وفد برلماني مشترك فيما بين الغرفتين، في اجتماعات الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا (AP-OSCE)، المزمع انعقادها يومي 22 و 23 فبراير



أمن ولاية الجزائر تحارب الجريمة في إطار مكافحة ظاهرة الحظائر العشوائية عبر شوارع و أحياء العاصمة و التي سخرت لها كافة الموارد البشرية و الوسائل التقنية



تويقف مشتبه فيه يقوم بسرقة السيارات بالعاصمة عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضية تكوين جمعية أشرار، الشروع في سرقة مركبة في حالة توقف باستحضار مركبة ذات محرك، الاعتداء متبوع



قايد صالح في زيارة عمل إلى المدرسة العليا الحربية يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم الخميس 22 فبراير 2018، بزيارة عمل إلى المدرسة العليا الحربية. السيد