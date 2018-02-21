وفد برلماني يشارك في اجتماعات الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا
يشارك وفد برلماني مشترك فيما بين الغرفتين، في اجتماعات الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا (AP-OSCE)، المزمع انعقادها يومي 22 و 23 فبراير 2018، بالعاصمة النمساوية فيينا.
و يتكون الوفد من السيدة والسادة:
- الهاشمي جيار، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة؛
- زبير طوافشية، عضو مجلس الأمة؛
- نسيمة باية خلاف، نائب بالمجلس الشعبي الوطني؛
- محمد قاسم العيد، نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وسيتدارس المشاركون العديد من المواضيع حول:
- مراقبة الأسلحة، وحضر انتشارها: التحديات والفرص المتاحة في منطقة منظمة الأمن والتعاون؛
- المساواة بين الجنسين؛
- الهجرة؛
- مكافحة الإرهاب.
جدير بالذكر أن البرلمان الجزائري يشارك بصفة منتظمة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا (AP-OSCE)، ويحوز على صفة شريك في التعاون.
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