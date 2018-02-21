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21/02/2018 12:40:00

أمن ولاية الجزائر تحارب الجريمة


          في إطار مكافحة ظاهرة الحظائر العشوائية عبر شوارع و أحياء العاصمة و التي سخرت لها  كافة الموارد البشرية و الوسائل التقنية للتصدي لها و محاربتها بشكل مستمر ودؤوب، قامت مصالح امن ولاية الجزائر في الفترة الممتدة بين (01)  و (15) فيفري، بإحصاء مجموع (16) حظيرة غير شرعية، أوقف على إثرها (16) مخالف تم سماعهم على محاضر رسمية.   

في السياق ذاته، عالجت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر في نفس المدة، (151) قضية حمل سلاح محظور، تم توقيف على إثرها (153) مشتبه فيه، بالإضافة إلى معالجة (508) قضية حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية، أوقف على إثرها (530) مشتبه فيه. على اثر ذلك، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من حجز(673.31) غرام من القنب الهندي (0.9) غرام من الكوكايين، (0.23) غرام من الهروين، (2323) قرص مهلوس و (142) قطعة مخدر من نوع القنب الهندي.  وتبقى مصالح امن ولاية الجزائر مجندة ليلا نهارا في سبيل تحقيق الأمن و الطمأنينة للمواطنين ومحاربة الآفات الاجتماعية التي من شانها المساس بأمن، صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، كما يبقى الخط الأخضر 48-15 وخط شرطة النجدة 17 في خدمة المواطنين للتبليغ عن أي طارئ.

 

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