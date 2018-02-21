قايد صالح في زيارة عمل إلى المدرسة العليا الحربية
يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم الخميس 22 فبراير 2018، بزيارة عمل إلى المدرسة العليا الحربية. السيد الفريق سيترأس خلال هذه الزيارة الدورة الحادية عشرة للمجلس التوجيهي للمدرسة، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 سبتمبر 2006 المتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية.
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