فيما تمسكت وزارة التربية بقرارات "العزل".."الكناباست" يحتج : "شلل بمدارس الوطن !!





التلاميذ بين " "الإضرابات" و " الإمتحانات"

شلًّت النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي لقطاع التربية ،أمس، مدارس الوطن حيث استجاب الأساتذة لدعوة النقابات المستقلة وتقارب نسبة الإضراب الـ 85 بالمئة، فيما وصل معدله في عديد المؤسسات التعليمية إلى 100 بالمائة، وتباينت نسبة الاستجابة للإضراب بين نقابة وأخرى. ودخلت النقابات الخمسة المشكلة للتكتل النقابي المستقل لقطاع التربية، في إضرابها الوطني الذي يدوم يومين، لتنظم بذلك للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية، الذي ينهي إضرابه المفتوح شهره الثالث، ما تسبب في شلل شبه تام للمؤسسات التربوية على مستوى الوطن، ويتمثل التكتل النقابي في كل من "الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “اينباف” والنقابة الوطنية لعمال التربية “اسنتيو” ومجلس ثانويات الجزائر “الكلا”، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست” والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين “ساتاف”"، إضافة إلى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية “كناباست”، يكون القطاع قد وصل لحال انسداد حقيقية. وتطالب النقابات بـ”مراجعة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية وتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المتعلق بشهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس، ومراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص”. كما تطالب بـ”تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن استحداث منحة محفزة تحفظ كرامتهم، إلى جانب مراجعة النظام التعويضي وإعادة الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر المعيشة، وكذا توحيد نسبة منحة الامتياز في المناطق المعنية (الصحراء والهضاب العليا) وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد”. ويأتي إضراب الأساتذة، تعبيرا عن غضب عمال التربية من سلبية تعاطي الحكومة مع الطلبات المهنية و الاجتماعية المرفوعة للسلطة التنفيذية منذ سنوات دون أدنى استجابة، حيث نددوا بما أسموه بـ"لغة التهديد" التي تشهرها الوصاية عبر أجهزتها ضد المضربين. يحدث هذا في وقت لم يبقى الكثير على الامتحانات الخاصة بفصل الربيع، فيما وقع المقبلون منهم على الشهادات الرسمية في ضحية بين الوصاية و النقابات، حيث توجهوا إلى أساتذة الدروس الخصوصية التي باتت الحل الأمثل في هذه اللعبة.

التلاميذ يحتجون..

احتج تلاميذ الطور الثانوي أمام مقرات مديريات التربية لكل من ولاية بالبليدة وبومرداس بجاية ، وذلك تنديدا بهذا الإضراب الذي لا يخدمهم خاصة وأنهم مقبلون على "الباك" ، متسائلين عن مصيرهم حيث طالبوا باتخاذ تدابير خاصة لهم وتحديد عتبة الدروس.

"الكنباست" يواصل الإحتجاج رغم الإجراءات الردعية

قرر المجلس المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كناباست) مواصلة إحتجاجه المفتوح منذ أسبوعين رغم قرارات الفصل التي أطلقتها وزيرة التربية نورية بن غبريط ،وللإشارة فقد أكدت وزارة التربية الوطنية في بيان لها أن مواصلة الإضراب الذي دعا إليه المجلس المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كناباست) يجعل الأساتذة المعنيين في حالة "تخلي" عن المنصب وهو ما يعرضهم إلى إجراء العزل. وذكرت الوزارة أن المحكمة الإدارية للجزائر في حكمها بتاريخ 30 جانفي 2018 قد قضت بـ"عدم شرعية الإضراب المفتوح للأساتذة المعلن عنه من قبل المجلس المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية وأمرت بوقفه فورا مع عدم التعرض للأساتذة المستخلفين ». وقد أثار بيان الوزارة حالة من التذمر وسط الأساتذة الذين نظموا عدة إعتصامات أمام الثانويات عبر الوطن تنديدا بخرجات الوزارة الأخيرة وتضامنا مع زملائهم المفصولين.

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