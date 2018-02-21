زمالي يعرض تجربة التشغيل الجزائرية في السعودية





يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ابتداء من اليوم، في الدورة الرابعة لوزراء العمل لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي ستحتضن أشغالها مدينة جدة السعودية، أين سيقوم بعرض تجربة الجزائر في مجال تشغيل الشباب. وأفادت وزارة العمل في بيان لها :"الدورة ستمتد أشغالها على مدى يومين تحت شعار"وضع استراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة"، موضحة أن وزراء العمل للدوّل الأعضاء سيناقشون خلال مشروع إعداد استراتيجية سوق العمل التي "ستضع سياسات محددة لتشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل مع تدعيم مبدأ المساواة بين الجنسين في فرص التشغيل و تعزيز التوظيف من خلال موائمة سياسات التكوين مع احتياجات سوق العمل". كما ترمي هذه الاستراتيجية أيضا إلى "تحقيق المساواة في شروط وظروف العمل للوافدين من حيث الأجور والتغطية الاجتماعية واقتراح وضع بنك للمعلومات لتنظيم سوق العمل بالدول الإسلامية ونشر الإحصائيات المتعلقة بهذا الشأن"، وسيلتقي زمالي خلال هذه الدورة بنظرائه للدول الأعضاء، لمناقشة مختلف القضايا التي تهمّ عالم الشغل ومجالات التعاون المشترك والتباحث حول مشروع الاتفاقية الخاصة بترتيب الاعتراف المتبادل للأيدي العاملة الكفؤة . وستشهد الدورة أيضا، التوقيع على النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للعمل الذي سيخضع لتوجيهات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية والمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل.

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