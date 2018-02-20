وزيرة التربية نورية بن غبريت
قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عشية اليوم الثلاثاء أطمئن كافة التلاميذ والأولياء بأنه تم الأخذ بعين الإعتبار كل الظروف التي مر بها أبناؤنا وقد تم العمل على ضمان التمدرس واستكمال برنامج السنة الدراسية على أحسن وجه، من أجل تحقيق مبدأ الإنصاف بين الجميع.
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