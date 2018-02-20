زعلان يتفقد محطة آغا للنقل بالسكك الحديدية قبل تسليمها و دخولها الخدمة
قام وزير الأشغال العمومية و النقل, عبد الغاني زعلان, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, بزيارة تفقدية لمحطة آغا للنقل بالسكك الحديدية في حلتها الجديدة, حسبما أفاد به بيان للوزارة. و تفقد الوزير, خلال الزيارة التي تدخل في إطار المتابعة الميدانية و الدورية لمختلف مشاريع القطاع, مختلف مرافق هذه المحطة الجديدة قبل تسليمها ووضعها حيز الخدمة قريبا , حيث قدم توجيهاته بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين و احترام المواعيد, و هذا في مختلف محطات الوطن, يضيف نفس المصدر. كما قام السيد زعلان بمعاينة القطارات الجديدة من نوع "كوراديا" التي تم اقتناؤها مؤخرا من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية, و كذا القطارات التي تم تهيئتها و إصلاحها
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