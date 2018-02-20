اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني في زيارة رسمية إلى إسبانيا
علمنا جريدة "الاتحاد "عبر بيان اعلامي من قيادة الدرك الوطني انه وفي إطار التعاون العسكري الجزائري الإسباني، وبناء على دعوة من المدير العام للحرس المدني الإسباني السيد خوسي مانويل هولقادو ميرينو، يقوم اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني ابتداء من اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2018، بزيارة رسمية إلى إسبانيا، لدى المديرية العامة للحرس المدني الإسباني مرفوقا بوفد عن قيادة الدرك الوطني.
هذه الزيارة الرسمية التي تندرج في إطار تطوير العمل المشترك بين قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للحرس المدني الإسباني، ستسمح بتقييم حالة هذا التعاون وسبل تعزيزه، كما ستمثل أيضا فرصة لمسؤولي المؤسستين للتشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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