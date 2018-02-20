الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
20/02/2018 17:12:00

نائب وزير الدفاع قايد صالح يشيد بجهود الرئيس بوتفليقة في إحلال السلم و الأمن بالجزائر


أشاد اليوم، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالجهود التي بذلها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إحلال الأمن  والسلم والإستقرار في البلاد.

كما اكد الفريق أحمد قايد صالح في كلمة ألقاها خلال ترأسه الإجتماع السنوي لمسؤولي هياكل التكوين بالجيش الوطني الشعبي، بالمدرسة العسكرية متعددة التقنيات ببرج البحري في العاصمة، بمباردة المصالحة الوطنية التي أطلقها الرئيس وتبناها الشعب برمته، قائلا: “نحمد الله ونشكر فضله على هذا الأمن المستتب في جميع ربوع بلادنا، والذي هو نتاج لحكمة فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ورشادة بصيرته وحسن تدبيره التي تجلت في مبادرته التاريخية المصالحة الوطينة”.

وفي السياق أبرز الفريق، بأن الجيش يستند إلى مبادرة المصالحة الوطنية التاريخية، لبناء هذا الصرح الأمني الراسخ الجذور” مشددا على مواصلة العمل “من أجل استدامة أجواء السكينة والاطمئنان التي أصبح ينعم بها مواطنونا عبر كافة أرجاء التراب الوطني، وذلك بفضل الاستراتيجية التي تم تصورها وتفعيلها، والتي بات جليا أنها ذات فعالية تكفل مواصلة تثبيت دعائم أسس هذه الجائزة الربانية المحمودة.”

وأكد نائب وزير الدفاع الوطني أن “المنظومة التكوينية للجيش الوطني الشعبي، استطاعت بفضل الرعاية الشديدة التي نوليها لقطاع التعليم والتكوين، أن تقطع خطوات عديدة ومديدة في السنوات الأخيرة، ولا شك أن خير شاهد على ذلك، هو تلك النتائج الجيدة بل المعتبرة المحققة في الميدان على أكثر من صعيد، وإننا نعتبر ذلك بمثابة الأشواط الأخرى التي نكمل بها مسافة سيرنا في اتجاه تطوير الجيش الوطني الشعبي، وتحديث قدراته القتالية بما يتماشى وعظمة الجزائر ويتوافق مع العديد من التحديات المختلفة الأبعاد والمقاصد.”

عدد القراءات 30 مرة | قراءات اليوم 6 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

الجولة الفنية المقبلة لفرقة " اللمة " البشارية بفرنسا

ستقوم فرقة " اللمة" البشارية بجولة فنية عبر عديد  المدن الفرنسية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 29 مارس القادم وذلك لأول مرة  منذ ميلادها
image

وزيرة التربية نورية بن غبريت

قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عشية اليوم الثلاثاء أطمئن كافة التلاميذ والأولياء بأنه تم الأخذ بعين الإعتبار كل الظروف التي مر بها أبناؤنا
image

إبراز القدرات السياحية التي تزخر بها ولاية تيسمسيلت

هل السياحة بخير على مستوى ولاية تيسمسيلت .هل هي فعلا امل ورجاء الولاية مستقبلا ان لم نقل منفذا للخروج مما كانت تعاني ؟ هل ستغنينا
image

زعلان يتفقد محطة آغا للنقل بالسكك الحديدية قبل تسليمها و دخولها الخدمة

قام وزير الأشغال العمومية و النقل, عبد الغاني زعلان, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, بزيارة تفقدية لمحطة آغا للنقل بالسكك الحديدية في حلتها الجديدة, حسبما أفاد
image

اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني في زيارة رسمية إلى إسبانيا

علمنا جريدة "الاتحاد "عبر بيان اعلامي من قيادة الدرك الوطني انه وفي إطار التعاون العسكري الجزائري الإسباني، وبناء على دعوة من المدير العام للحرس المدني
image

نائب وزير الدفاع قايد صالح يشيد بجهود الرئيس بوتفليقة في إحلال السلم و الأمن بالجزائر

أشاد اليوم، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالجهود التي بذلها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إحلال
image

"لافروف" يدعو واشنطن لعدم اللعب بالنار في سوريا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من محاولات تقسيم سوريا، داعيا الولايات المتحدة لعدم اللعب بالنار على الساحة السورية. وقال لافروف خلال جلسة لمنتدى "فالداي" الدولي
image

عبد الرحمان راوية يكشف: أكثر من ألف متعامل مخالف للتنظيم الجبائي والجمركي والبنكي

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في  البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية
image

بن مسعود يعلن عن إعادة بناء وترميم متحف المجاهد بلرجام

هي انتقادات لاذعة وجهت ،أمس الأول، إلى مدير المجاهدين  بولاية تيسمسيلت من قبل والي الولاية عبد القادر بن مسعود ساعة زيارته إلى ببلدية لرجام .
image

الفنان التشكيلي محمد عبد السلام لـ "الإتحاد ": "الفن التشكيلي يساهم في بناء أعظم الحضارات العالمية"

صوبت "الإتحاد "وجهتها الثقافية في هذا العدد إلى الفنان التشكيلي ،عبد السلام محمد ، وأجرت معه هذا الحوار الصحفي،أين تم التطرق معه إلى العديد من النقاط تخص مسيرته الفنية وما يميل إليه من فن راق ، كما تطرقنا معه الى نقاط أخرى .
قيم هذا المقال
0