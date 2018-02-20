نائب وزير الدفاع قايد صالح يشيد بجهود الرئيس بوتفليقة في إحلال السلم و الأمن بالجزائر





أشاد اليوم، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالجهود التي بذلها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إحلال الأمن والسلم والإستقرار في البلاد.

كما اكد الفريق أحمد قايد صالح في كلمة ألقاها خلال ترأسه الإجتماع السنوي لمسؤولي هياكل التكوين بالجيش الوطني الشعبي، بالمدرسة العسكرية متعددة التقنيات ببرج البحري في العاصمة، بمباردة المصالحة الوطنية التي أطلقها الرئيس وتبناها الشعب برمته، قائلا: “نحمد الله ونشكر فضله على هذا الأمن المستتب في جميع ربوع بلادنا، والذي هو نتاج لحكمة فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ورشادة بصيرته وحسن تدبيره التي تجلت في مبادرته التاريخية المصالحة الوطينة”.

وفي السياق أبرز الفريق، بأن الجيش يستند إلى مبادرة المصالحة الوطنية التاريخية، لبناء هذا الصرح الأمني الراسخ الجذور” مشددا على مواصلة العمل “من أجل استدامة أجواء السكينة والاطمئنان التي أصبح ينعم بها مواطنونا عبر كافة أرجاء التراب الوطني، وذلك بفضل الاستراتيجية التي تم تصورها وتفعيلها، والتي بات جليا أنها ذات فعالية تكفل مواصلة تثبيت دعائم أسس هذه الجائزة الربانية المحمودة.”

وأكد نائب وزير الدفاع الوطني أن “المنظومة التكوينية للجيش الوطني الشعبي، استطاعت بفضل الرعاية الشديدة التي نوليها لقطاع التعليم والتكوين، أن تقطع خطوات عديدة ومديدة في السنوات الأخيرة، ولا شك أن خير شاهد على ذلك، هو تلك النتائج الجيدة بل المعتبرة المحققة في الميدان على أكثر من صعيد، وإننا نعتبر ذلك بمثابة الأشواط الأخرى التي نكمل بها مسافة سيرنا في اتجاه تطوير الجيش الوطني الشعبي، وتحديث قدراته القتالية بما يتماشى وعظمة الجزائر ويتوافق مع العديد من التحديات المختلفة الأبعاد والمقاصد.”

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