بن مسعود يعلن عن إعادة بناء وترميم متحف المجاهد بلرجام





هي انتقادات لاذعة وجهت ،أمس الأول، إلى مدير المجاهدين بولاية تيسمسيلت من قبل والي الولاية عبد القادر بن مسعود ساعة زيارته إلى ببلدية لرجام . البلدية التي احتضنت فغاليات احتفالات اليوم الوطني للشهيد التي تتزامن وحلول 18 فيفري من كل سنة . وصب والي الولاية جام غضبه وعلى المباشر عندما تمت دعوته إلى تفقد أروقة المتحف التاريخي بذات البلدية والذي لازال يسير على نمط ستينيات القرن الماضي .والغريب في الأمر كما قال والي الولاية الصور المعلقة منذ عدة سنوات لا تزال في مكانها هي نفسها وتعرض في كل مناسبة للزوار"... أليس بإمكانهم استحداث آليات وطرق جديدة لاستقطاب زوار المتحف". وبالخصوص فئة الشباب يقول والي الولاية إلى مدير المجاهدين أمام الملأ: "..أليس بإمكانكم تطوير العرض وإدخال إمكانات تزيد من تشويق تاريخ المنطقة الزاخر بالإحداث التاريخية المميزة . ما المانع يقول والي الولاية من الخوض في عالم الرقمنة والغوص في عالم الانترنيت .لماذا هذا الإجحاف والتسيب . لماذا غابت فيكم روح المبادرة وبقيتم في فلك القديم تسبحون .لم يجد مدير المجاهدين ردا شافيا إلا أنه ارتكز على أن المتحف بلدي". وكأن مدير المجاهدين أراد أن يقول البلدية هي السيدة جائز القول لكن أليس هناك مراقبة من قبل مديرية المجاهدين أليست هناك توجهات خاصة في مثل هذه المناسبات الحساسة علما أن المنطقة عاشت أحداث تاريخية عظيمة عظامه الونشريس الأشم وهو ما أشار إليه بعض المجاهدين ارتكازا على اقتراح والي الولاية بتسجيل شهادات المجاهدين والمجاهدات مع البث المباشر على شاكلة الفيديو أمام الزوار .حتى تلك الصور تفننوا في تقنيتها كي تصبح الأكثر إقبالا وجذبا . الأمر الذي استدعى والي الولاية من تخصيص غلاف مالي معتبر بغية إعادة هيكلة وبناء متحف لرجام وتعهد والي الولاية صاحب المبادرة والاقتراح من جعله متحف في مقام المنطقة كما استفسر على باقي الأماكن الأخرى التي تحتوى على الصور وكما تعودنا كلما هم بمديرية المجاهدين إلى إحياء ذكرى نقلت الصور وحتى بعض الوسائل التي استغلت من قبل المجاهدين مثل ما كان يحدث بمعتقل عين الصفا . وتنقل الصور إلى هناك وحتى بعض الوسائل هذا ما اعتقدنا لأنها أحداث مرات مدير المجاهدين نفى بأن تكون الصور بمعتقل عين الصفا وكان على أحق .في الزيارة أعطيت أوامر على يتم الشروع في التوصيات وعلى مديرية المجاهدين بالولاية أن تعاصر العصر وفق متنادي به الوزارة الوصية .

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