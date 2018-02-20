قيادات "UGTA " تدعم "سيدي السعيد"
جدد الأمناء العامون للاتحادات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، دعمهم للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، داعين لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة. وأكد الأمناء العامون أن ما بدر عن زملائهم تصرفات غير نقابية، و غير أخلاقية، منددين بما جاء في بيان الحركة التصحيحية، مشيرين إلى أن القيادات و الأمناء العامون لن يوافقوا على تأسيس الحركة، ولن يؤثر البيان الذي تم إصداره عن القيادة النقابية. وجدد الأمناء العامون للاتحادات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، دعمهم للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، داعين لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
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