

نائب وزير الدفاع قايد صالح يشيد بجهود الرئيس بوتفليقة في إحلال السلم و الأمن بالجزائر أشاد اليوم، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالجهود التي بذلها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إحلال



"لافروف" يدعو واشنطن لعدم اللعب بالنار في سوريا حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من محاولات تقسيم سوريا، داعيا الولايات المتحدة لعدم اللعب بالنار على الساحة السورية. وقال لافروف خلال جلسة لمنتدى "فالداي" الدولي



عبد الرحمان راوية يكشف: أكثر من ألف متعامل مخالف للتنظيم الجبائي والجمركي والبنكي كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية



بن مسعود يعلن عن إعادة بناء وترميم متحف المجاهد بلرجام هي انتقادات لاذعة وجهت ،أمس الأول، إلى مدير المجاهدين بولاية تيسمسيلت من قبل والي الولاية عبد القادر بن مسعود ساعة زيارته إلى ببلدية لرجام .



الفنان التشكيلي محمد عبد السلام لـ "الإتحاد ": "الفن التشكيلي يساهم في بناء أعظم الحضارات العالمية" صوبت "الإتحاد "وجهتها الثقافية في هذا العدد إلى الفنان التشكيلي ،عبد السلام محمد ، وأجرت معه هذا الحوار الصحفي،أين تم التطرق معه إلى العديد من النقاط تخص مسيرته الفنية وما يميل إليه من فن راق ، كما تطرقنا معه الى نقاط أخرى .



قيادات "UGTA " تدعم "سيدي السعيد" جدد الأمناء العامون للاتحادات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، دعمهم للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، داعين لاتخاذ



حسين نسيب: 24 ولاية تعاني من أزمة مياه الشرب أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب ،أمس، بأن عدد الولايات التي تعاني من تذبذب في التزود بالماء الشروب قد وصل إلى 24 ولاية. وقال وزير الموارد



تدمير قنبلة (01) تقليدية الصنع ببومرداس في إطار مكافحة الارهاب، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 فيفري 2018، قنبلة (01) تقليدية الصنع ببومرداس الناحية العسكرية الأولى. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة



مساهل: الجزائر تدعم الأمن والاستقرار في ليبيا · نسعى مع موسكو للوصول لأسعار نفط ترضي الجميع · لافروف: روسيا تقيم عاليًا دور الجزائر في التصدى للتهديدات الإرهابية أكد وزير الخارجية ،عبد القادر مساهل،