حسين نسيب: 24 ولاية تعاني من أزمة مياه الشرب
أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب ،أمس، بأن عدد الولايات التي تعاني من تذبذب في التزود بالماء الشروب قد وصل إلى 24 ولاية. وقال وزير الموارد المائية على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية بجاية:" ..بلغ عدد الولايات التي يعاني مواطنيها من أزمة المياه الصالحة للشرب، 24 ولاية، خلال السنة الماضية"، موضحا أن الحكومة أعدت مخططا وطنيا، مع رصد أغلفة مالية كبيرة لإيصال مياه الشرب للمواطنين و صيانة الشبكات المهترئة.
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