تدمير قنبلة (01) تقليدية الصنع ببومرداس
في إطار مكافحة الارهاب، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 فيفري 2018، قنبلة (01) تقليدية الصنع ببومرداس الناحية العسكرية الأولى. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أربعة (04) أشخاص و ضبطت (160) قرص مهلوس و(1780) وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة والوادي/ن.ع.4. في حين حجزت مفارزة أخرى بكل من تندوف/ن.ع.3 وتمنراست/ن.ع.6 مركبة رباعية الدفع و(2000) لتر من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب. وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني أربعة (04) تجار مخدرات وحجزوا سيارتين (02) سياحيتين و(,59) كيلوغرام من الكيف المعالج بسطيف/ن.ع.5. من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني (40) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بأدرار وتيارت وورقلة .
عدد القراءات 17 مرة | قراءات اليوم 17 مرة
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك