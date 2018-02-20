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20/02/2018 11:49:00

زعلان: "الخواص" يريدون إقتحام مجال النقل الجوي والبحري


  • ·      تخصيص 370 مليار دج لانجاز واستكمال المشاريع في 2018
  • ·      اقتناء 10 بواخر و 16 أخرى لتنشيط حركة النقل البحري  

أكد وزير النقل والأشغال العمومية ،عبد الغني زعلان،  رصد 370 مليار دينار لإنجاز واستكمال المشاريع القطاعية خلال  2018، موضحا أن توسعة ميترو الجزائر سيدخل حيز التشغيل خلال أسابيع على خطي البريد المركزي ساحة الشهداء وحي البدر عين النعجة، معلنا رفع التجميد عن مشروع لإنجاز خطين جديدين. وعدد عبد الغني زعلان في "فوروم الاذاعة الوطنية" أهم مشاريع الأشغال العمومية والمتعلقة باستكمال الطريق السيار شرق غرب بـ 13 منفذا نحو 7 موانيء ومدن أخرى وتجهيز هذا المشروع ذو البعد الاجتماعي و الاقتصادي بنظام الدفع وضمان صيانته الدائمة إلى جانب تحويل الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين الشمال و الجنوب الى طريق سريع على طول 800كم.  وكشف الوزير بحديثه عن الجنوب  عن انجاز 12000كم منها 9 آلاف كم معبدة ضمن برنامج يضم انجاز 16500 كم لتأمين حدودنا الجنوبية وفك العزلة عن المواطنين. ومن ضمن المشاريع الحيوية الأخرى ذكر زعلان إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 3 الرابط ولاية سكيكدة والتاسيلي مع ضمان ازدواجية الطريق رقم 6 الرابط ولاية معسكر ببرج باجي مختار والشروع في انجاز ميناء الحمدانية هذا العام بعد أن تم تحرير المسارات و تعويض نزع الملكية واستكمال مرحلة  التدقيق في الدراسات المفصلة.

  • اقتناء 10 بواخر و 16 أخرى لتنشيط حركة النقل البحري

وصف عبد الغاني زعلان  قرار الحكومة القاضي بفتح المجال الجوي والبحري لنقل البضائع أمام الخواص بالجيد الذي سيعود بالفائدة على اقتصادنا الوطني والذي سيساهم في خلق مناصب شغل ،حيث تم في هذا الشأن اقتناء  10 بواخر لفائدة كنان نور وكنان ماد فيما 16 باخرة أخرى هي قيد الاقتناء للرفع من حصة الجزائر في النقل البحري للبضائع الذي تتحكم فيه الشركات الأجنبية. أما ما تعلق بالنقل الجوي للبضائع فأكد وزير النقل و الأشغال العمومية الشروع في استقبال الطلبات لمتعاملين محترفين لهم خبرة في مجال النقل يرغبون في توسيع نشاطهم لنقل البضائع ،الأمر الذي سيساهم حسبه في ترقية الصادرات وتنشيط حركة المطارات الداخلية. 

  • الجوية الجزائرية ليست في وضعية إفلاس بل تعاني من صعوبات مالية

عاد زعلان للحديث عن الجوية الجزائرية و قال إن الشركة ليست في وضعية إفلاس بقدر ما تعاني من صعوبات مالية مشيرا إلى أن القائمين عليها بصدد إعداد مخطط لتطويرها سيما بعد دخول مطار الجزائر الدولي حيز الخدمة  وفتح خطوط جديدة نحو بعض العواصم الافريقية ونيويورك بحثا عن المنفعة التجارية للشركة.

  • خواص يريدون الاستثمار في الشحن الجوي والبحري

قال وزير النقل إن عددا من المستثمرين الخواص شرعوا في إيداع  ملفاتهم للاستثمار في مجال الشحن الجوي والبحري، مؤكدا أن إتاحة هذا المجال أمام الخواص سيجعل أكبر المطارات والموانئ الجزائرية أكثر ديناميكية ، لاسيما فيما يتعلق بالتصدير وتوفير مناصب العمل، كاشفا عن مخطط تطويري خاص بشركة الخطوط الجوية الجزائرية وذلك بفتح خطوط جديدة نحو عواصم إفريقية مثل : برازافيل، ليبروفيل، ياوندي، أديسا أبابا وكوناكري. وعزا الوزير تعثر توسيع شبكة النقل الجوي داخل إفريقيا إلى "المردودية الاقتصادية"، نافيا أن يكون مرد الأمر إلى "العوائق القانونية". وتحدث زعلان عن تصنيع 288 قاطرة تكفلت بإنجازها شركة " فاروفيير" الجزائرية ، لافتا إلى أنه سيتم الشروع في استغلالها لنقل الفوسفات بمنجم جبل العنق بولاية تبسة.

 

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زعلان: "الخواص" يريدون إقتحام مجال النقل الجوي والبحري

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