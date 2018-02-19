اصابة أربعة أشخاص في حادث مرور بتيسمسيلت
أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة اثر حدث مرور وقع مساء اليوم الاثنين بالطريق الوطني رقم 19 في شطره الرابط بين بلديتي تيسمسيلت ولرجام حسبما اكدت مصادر حسنة الاطلاع بأن الحادث مرور وقع بالمكان المسمى "بوعشة" (بلدية تيسمسيلت) على اثر اصطدام شاحنة بسيارة سياحية في السير المتعاكي مما تسبب في إصابة أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و34 سنة كانوا على متنهما مع اصابة أحدهم بجروح تصف تصنف في الحالة الخطيرة نقل على أثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية تيسمسيلت واستنادا لمصادر طبية من ذات المؤسسة في أن ثلاث مصابين في الحادث قد غادروا المصلحة المذكورة بعد تقديم الإسعافات الأولية فور تلقيهم العلاج الضروري فيما لا يزال المصاب الرابع تحت العناية الطبية المركزة ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث
عدد القراءات 18 مرة | قراءات اليوم 2 مرة
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك