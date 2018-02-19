الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
19/02/2018 19:42:00

اصابة أربعة أشخاص في حادث مرور بتيسمسيلت


 

أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة اثر حدث مرور وقع مساء اليوم الاثنين بالطريق الوطني رقم 19 في شطره الرابط بين بلديتي تيسمسيلت ولرجام حسبما اكدت مصادر حسنة الاطلاع بأن الحادث مرور وقع بالمكان المسمى  "بوعشة" (بلدية تيسمسيلت)  على اثر اصطدام شاحنة بسيارة سياحية في السير المتعاكي مما تسبب في إصابة أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و34 سنة كانوا على متنهما مع اصابة  أحدهم  بجروح تصف تصنف في الحالة الخطيرة نقل على أثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية تيسمسيلت  واستنادا لمصادر طبية  من ذات المؤسسة في أن ثلاث مصابين في الحادث قد غادروا المصلحة المذكورة بعد تقديم الإسعافات الأولية فور تلقيهم العلاج الضروري فيما لا يزال المصاب الرابع تحت العناية الطبية المركزة  ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث

عدد القراءات 18 مرة | قراءات اليوم 2 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

اصابة أربعة أشخاص في حادث مرور بتيسمسيلت

  أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة اثر حدث مرور وقع مساء اليوم الاثنين بالطريق الوطني رقم 19 في شطره الرابط بين بلديتي تيسمسيلت ولرجام حسبما
image

بوتين وأردوغان يبحثان الوضع في سوريا

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث خلال اتصال هاتفي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع في سوريا مع التركيز على مواصلة تعزيز
image

الوضع اليبي المالي محل اهتمام بين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والفرنسي ماكرون

أجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مكالمة هاتفية مع نظيره لافرنسي ايمانويل مكارون. وتطرق الرئيسان حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى الوضع في مالي وليبيا
image

ما مصير المباراة الودية بين الجزائر وإيران المتوقعة يوم 27 من الشهر القادم

استنادا للموقع الرسمي للفيفا لا يزال الإتحاد الدولي لكرة القدم، لم تتاكد بعد  المباراة الودية المقررة اجراؤوها بين  المنتخب الوطني الجزائري ونظيره الإيراني بمدينة غراتس
image

الرئيس بوتفليقة يخصص 2000 دفتر حج للمواطنين البالغين 70 سنة فما فوق ولم يسعفهم الحظ في القرع.

  قرر رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, تخصيص حصة إضافية تتمثل في 2000 دفتر حج لفائدة المواطنات والمواطنين البالغين من العمر 70 سنة فما فوق والذين
image

نتنياهو يحذر إيران ملوحا بقطعة من طائرة مسيرة: “لا تختبروا” إسرائيل..

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طهران ، أمس، من الاعتداءات المسلحة التي تقوم بها إيران و “وكلائها” في سوريا، ملوحا بقطعة قال انها ما
image

قايد صالح في زيارة عمل إلى المدرسة العسكرية متعددة التقنيات ببرج البحري

لفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل إلى المدرسة العسكرية متعددة التقنيات. يقوم الفريق أحمد قايد صالح،
image

تيسمسيلت : ربط أزيد من 120 مسكن بشبكة غاز المدينة بدور "حمصية ببلدة لرجام"

جرى أمس بدوار "حمصية" التابع لبلدية لرجام (تيسمسيلت) ربط 124 مسكن بشبكة غاز المدينة وذلك خلال مراسم أشرف عليها والي الولاية عبد القادر بن مسعود
image

زعلان: "نراعي النمط العمراني المحلي عند إنجاز محطات السكك الحديدية"

شدد وزير الأشغال العمومية والنقل ،عبد الغني زعلان، بالأغواط على "ضرورة مراعاة الطابع العمراني المحلي للمناطق عند إنجاز محطات السكك الحديدية بها". وأوضح الوزير لدى تفقده
image

زوخ : ترحيل 2200 عائلة بالعاصمة هذا الأربعاء

كشف والي ولاية الجزائر ،عبد القادر زوخ،  أمس، أن المرحلة الثانية للعملية الـ 23 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر ستنطلق يوم الأربعاء و ستخص 2000 عائلة
قيم هذا المقال
0