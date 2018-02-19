بوتين وأردوغان يبحثان الوضع في سوريا





أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث خلال اتصال هاتفي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع في سوريا مع التركيز على مواصلة تعزيز التعاون في إطار أستانا.وقال الكرملين في بيان إن الرئيسين ركزا خلال بحثهما الوضع في سوريا على قضايا تعزيز التعاون بصيغة أستانا، والتأكيد على الاستعداد للتنسيق الوثيق لجهود روسيا وتركيا وإيران من أجل ضمان الأداء الفعال لمناطق خفض التصعيد ودفع العملية السياسية نحو تطوير الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.وأضاف البيان أنه تم التطرق خلال الاتصال الهاتفي إلى الوضع شمال غربي سوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين.من جهته ذكر مصدر في الرئاسة التركية أن أردوغان أطلع بوتين، خلال الاتصال، على آخر التطورات في سوريا، ومن ضمنها عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين وإنشاء مراكز مراقبة في منطقة خفض التصعيد في إدلب

عدد القراءات 17 مرة | قراءات اليوم 2 مرة